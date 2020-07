(dpa). Ob Stechmücke, Biene, Wespe oder Hornisse: Schwillt die Haut nach einem Insektenstich an, hilft Kühlen. "Wichtig ist auch: nicht kratzen", sagt der Hautarzt Christoph Liebich. "Je mehr man herum manipuliert an dem Stich, desto stärker wird die Reaktion", erklärt der Mediziner vom Berufsverband Deutscher Dermatologen.

Bei Bienen bleibt der Stachel oft in der Haut stecken. In der Regel hängt er jedoch nicht sehr fest und lässt sich leicht herausziehen – am besten mit den Fingern oder mit einer Pinzette, rät Liebich.

Es sei normal, dass die Haut nach Stichen von Bienen, Wespen oder Hornissen stark anschwelle. Allerdings sollte sich die Einstichstelle nach ein, zwei Tagen verbessern und weniger schmerzen. "Wenn nicht, lässt man es lieber abklären", so der Rat des Experten.

Für Allergiker können Stiche von Bienen oder Wespen lebensbedrohlich sein. Wer von der Allergie weiß, hat für den Ernstfall bei Ausflügen lieber ein Notfallset mit bestimmten Medikamenten dabei. Wichtig sei aber, "auch nach der Anwendung dieses Sets einen Arzt aufzusuchen, um sich noch mal untersuchen zu lassen", betont Liebich.

Und wenn man noch nichts von einer Allergie weiß? "Herzrasen, Atemnot, Kreislaufbeschwerden und Ohnmacht sind Symptome eines allergischen Schocks", so Liebich. Dann sollte man unverzüglich die 112 anrufen.

Auch Mücken können einem den Tag vermiesen. Nach einem Stich hilft Kälte gegen den Juckreiz. Eine Art ist besonders garstig, so Liebich: "Fiese Stichreaktionen auf der Haut verursacht aufgrund der Zusammensetzung des Speichels die Kriebelmücke." Die Stelle röte sich und werde sehr dick – das sei jedoch normal. Ein Hitzestift helfe hier oder eine entzündungshemmende Creme mit etwas Cortisol.

Der Speichel von Mücken enthält Enzyme, die unter anderem die Blutgerinnung hemmen und den bekannten Juckreiz auslösen. Die Enzyme bestehen aus Eiweißen. Sie denaturieren durch den Einsatz eines Hitzestifts. Dieser muss möglichst früh eingesetzt werden, damit die Enzyme noch aktiv sind.