RNZ. So mancher hat sich für das neue Jahr vorgenommen, mit dem Rauchen endlich aufzuhören. Bei einer Telefonaktion konnten RNZ-Leser Expertinnen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) ihre Fragen dazu stellen und sich Tipps holen. Hier ein Überblick, wie man die Zigarette nach dem Aufstehen am besten ersetzen kann und worauf es beim schrittweisen Reduzieren ankommt.

Die Zigarette ist mein Wachmacher – gleich nach dem Aufstehen. Welche Alternativen gibt es?Man kann sich ein neues, genussvolles Wachmacher-Ritual schaffen: eine kleine Morgengymnastik, wechselwarmes Duschen, die Lieblingsmusik hören oder eine Teezeremonie, bei der in Ruhe grüner oder schwarzer Tee frisch zubereitet wird. Auf Kaffee sollte man besser verzichten, wenn die Tasse Kaffee automatisch mit einer Zigarette verbunden ist. Genausogut kann man auch ein anderes Ritual einführen: Zum Beispiel gleich nach dem Aufstehen einen Apfel essen.

Als starker Raucher will ich die Anzahl der Zigaretten schrittweise reduzieren. Stattdessen lutsche ich Bonbons. Kann ich das weitermachen, bis ich auf Null bin?Bonbons sind kein Problem, sie sollten allerdings zuckerfrei sein. Besonders geeignet sind Pfefferminze oder Eukalyptus. Sie bringen einen frischen Geschmack in den Mund, so dass man nicht gleich wieder rauchen möchte.

Wird die Zigarettenanzahl reduziert, empfiehlt die BzgA den letzten Schritt als etwas größere Etappe anzugehen – also nicht für längere Zeit nur eine Zigarette am Tag zu rauchen, sondern zum Beispiel von fünf auf null zu gehen. Der Gedanke, nur noch eine oder zwei Zigaretten rauchen zu dürfen, würde einen sonst die ganze Zeit beschäftigen. Das erschwere die Rauchentwöhnung.

Ich habe versucht aufzuhören, aber ständig kreisten meine Gedanken um die Zigarette. Schließlich habe ich nachgegeben und wieder angefangen. Bin ich zu willensschwach? Verlangensattacken in der Zeit nach dem Rauchstopp sind ganz normal. Wem es so geht, sollte sich keinen Stress machen und das Verlangen nicht als Willensschwäche auslegen. Stattdessen ist es besser, sich zu überlegen, wie man diese Phasen besser überstehen kann. Indem man sich zum Beispiel voll auf die eigene Atmung konzentriert und dadurch zur Ruhe kommt. Auch Ablenkung kann funktionieren. Am besten mit Tätigkeiten, bei denen man unmöglich rauchen kann – wie Wasser trinken, Obst oder Gemüse essen, Zähne putzen. Hilfreich ist, sich einen Notfallzettel mit verschiedenen Ablenkungsmanövern hinzulegen. Das gibt Sicherheit.

Seit ich nicht mehr rauche, nasche ich viel zu viel Süßes – was mir auch wegen der zusätzlichen Kilos nicht gefällt. Was kann ich tun? Man kann zum Beispiel versuchen auf Rohkost umzusteigen. Morgens Gurke, Karotten, Äpfel oder was man sonst noch gerne an Obst und Gemüse mag, in mundgerechte Stücke schneiden, einpacken und bei Bedarf möglichst langsam kauen. Auch Nüsse sind gut geeignet. Damit kann man gewichtsfreundlich den Ess-Attacken begegnen. Unter Umständen helfen auch zuckerfreie Kaugummis.

Machen Zusatzstoffe die Zigaretten weniger gesundheitsschädlich? Im Gegenteil. Zusatzstoffe verstärken das Gesundheitsrisiko eher. Sie werden dem Tabak beigemischt, um beispielsweise den bitteren und scharfen Geschmack des inhalierten Rauches zu überdecken und die Zigarette attraktiver zu machen.

Info: Die BzgA bietet unter der Rufnummer 0800/8 31 31 31 von Montag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr, und Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, kostenlose Rauchstopp-Beratung an. Weitere Informationen auch im Internet unter www.rauchfrei-info.de.