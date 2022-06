RNZ. Dass zu hohe Cholesterinwerte Gesundheitsrisiken bergen, ist wohl den meisten bekannt. Doch nur wenige wissen, was die unterschiedlichen Blutfettwerte aussagen, wann und wie häufig man sie überprüfen lassen sollte und wie sich erhöhte Werte wieder senken lassen. Bei unserer Telefonaktion konnten Leser und Leserinnen Experten der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung von Fettstoffwechselstörungen und ihren Folgeerkrankungen – kurz DGFF (Lipid-Liga) – ihre Fragen stellen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Nachlesen.

Ab welchem Alter und wie oft sollte man seine Blutfettwerte untersuchen lassen? So früh wie möglich, weil hohe Blutfettwerte vererbt werden können, empfiehlt Prof. Peter Grützmacher. Werden diese bei Eltern festgestellt, sollten auch bei ihren Kindern die Blutfettwerte gemessen werden. Je früher man eine Fettstoffwechselstörung entdeckt und durch einen gesunden Lebensstil oder Medikamente behandelt, desto besser für die Blutgefäße.

Erwachsene haben zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr einmalig Anspruch auf eine ärztliche Gesundheitsuntersuchung mit Bestimmung der Blutfettwerte, ab dem 35. Lebensjahr dann alle drei Jahre beim "Check-up 35". Besser wäre aber, sie schon früher messen zu lassen. Wie oft dann eine Kontrolle erfolgen sollte, wird der Arzt festlegen. Nur bei Lipoprotein(a) ist das anders: Man sollte es wenigstens einmal im Leben messen lassen. Das ist ausreichend, da dieser Wert erblich bedingt ist und sich im Laufe des Lebens nicht wesentlich verändert.

Bei meiner letzten Blutuntersuchung wurde nur der Gesamtcholesterinwert gemessen. Warum? Das Gesamtcholesterin dient der ersten kostengünstigen Orientierung, ob sich Hinweise für eine ernst zu nehmende Lipidstörung ergeben. Bei Werten unter 190 mg/dl ist dies laut Dr. Britta Otte eher unwahrscheinlich. Zur besseren Einschätzung sollte der Wert durch die Bestimmung des LDL- und HDL-Cholesterins sowie der Triglyzeride und mindestens einmal im Leben Lipoprotein(a) ergänzt werden. Außer der Bestimmung von Lipoprotein(a) gehören alle genannten Werte zum "Checkup-35".

Was sagen die unterschiedlichen Blutfettwerte über meinen Gesundheitszustand aus? Bei einem gesunden Menschen ohne Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sollte das LDL-Cholesterin im Blut unter 116 mg/dl (bzw. 3 mmol/l) liegen. Als "normal" gelten Triglyzerid-Werte bis 150 mg/dl (bzw. 1,7 mmol/l), sagt Dr. Brigitte Öhm. Für alle anderen lässt sich diese Frage nicht pauschal beantworten.

Ärzte und Ärztinnen ermitteln immer ein Gesamtrisikoprofil eines Menschen. Dabei werden unter anderem die Familiengeschichte, das Alter, der Lebensstil, das Körpergewicht, Blutfettwerte und Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Bluthochdruck oder eine chronische Nierenerkrankung berücksichtigt. Bei der Bewertung der gemessenen Blutfettwerte und der Entscheidung, auf welche Höhe sie bei Bedarf gesenkt werden müssen, geben die Leitlinien europäischer Fachgesellschaften Orientierung.

Wie beuge ich zu hohen Cholesterinwerten vor? Grundsätzlich gilt ein gesunder Lebensstil als Fundament der Vorbeugung und jeder Therapie. Das werde leider noch immer unterschätzt, doch die Erfolge einiger Patienten und Patientinnen zeigen laut Dr. Fatima Goudjil, was durch Umstellungen im Lebensstil möglich ist. Dazu gehört eine mediterrane Ernährung mit Obst, Gemüse, Olivenöl, Nüssen, eher Fisch, aber weniger Fleisch und Ballaststoffen. Weitere Bausteine der Vorbeugung sind der endgültige Rauchstopp und Bewegung. Drei mal dreißig Minuten pro Woche – besser noch insgesamt 150 Minuten – sollten angestrebt werden.

Wann sind Medikamente nötig? Bei Menschen mit schwerwiegenden Fettstoffwechselstörungen, wenn es schon Ablagerungen in den Blutgefäßen gibt, ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall bereits aufgetreten sind, sind Medikamente in jedem Fall notwendig, sagt Prof. Volker Schettler. Es gibt heute viele hochwirksame und sehr gut verträgliche Medikamente, um LDL-Cholesterin zu senken.

Die Therapie basiert auf dem Einsatz von Statinen, die die körpereigene Cholesterinsynthese hemmen. Dieselbe Wirkung entfaltet Bempedoinsäure. Zusätzlich gibt es den Arzneistoff Ezetimib, der die Cholesterinaufnahme im Darm hemmt, sowie Ionenaustauscher, die ebenfalls im Darm cholesterinreiche Gallensäuren binden. Kann der individuelle LDL-Cholesterin-Zielwert durch diese Medikamente nicht erreicht werden, stehen sogenannte PCSK9-Hemmer sowie die Lipoprotein-Apherese – eine Blutwäsche – zur Verfügung.

Bei der letzten Messung waren LDL- und HDL-Wert im Rahmen, aber die Triglyzeride erhöht. Was kann das bedeuten? Liegen die Triglyzerid-Werte bei wiederholter Bestimmung über 150 mg/dl (beziehungsweise 1,7 mmol/l), sind die Fettzufuhr über die Nahrung, die Bildung von Triglyzeriden in der Leber und ihr Verbrauch, zum Beispiel in den Muskeln, nicht im Gleichgewicht. Neben einer nicht ausgewogenen Ernährung und einem Mangel an Bewegung kann auch eine erblich bedingte Fettstoffwechselstörung der Grund für erhöhte Blutwerte sein, erklärt Prof. Volker Schettler. Erhöhte Triglyzerid-Werte steigern das Herzinfarktrisiko, zudem kann es bei sehr hohen Werten (über 1000 mg/dl beziehungsweise 11,3 mmol/l) zu einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse kommen.

Was tun bei erhöhten Triglyzerid-Werten? In den meisten Fällen haben die Betroffenen eine oder mehrere Anlagen für einen Anstieg der Triglyzeride geerbt, wie Dr. Britta Otte erläutert. Diese bleiben meist solange unsichtbar, bis zu viele Kalorien und zu nährstoffarme Lebensmittel konsumiert werden. Eine mediterrane Kost mit 1800 kcal (Frau) beziehungsweise 2000 kcal (Mann) kombiniert mit Vollkornprodukten in drei Mahlzeiten pro Tag und Getränken ohne Kalorien ist der Schlüssel zur Senkung der Werte. Der Erfolg kann bereits nach einer Woche nüchtern kontrolliert werden.