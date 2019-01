Von Matthias Kehl

Heidelberg. Jens Christoph Türp (58) ist Professor der Zahnmedizin an der Universität Basel und Stellvertretender Sprecher des Fachbereichs Zahnmedizin im Deutschen Netzwerk Evidenzbasierte Medizin.

Herr Türp, im Gutachten des Bundesgesundheitsministeriums heißt es , dass keine langfristige gesundheitliche Verbesserungen bei kieferorthopädischen Behandlungen belegt werden können. Wie bewerten Sie die Ergebnisse?

Sie sind einerseits ernüchternd, andererseits aber schon seit längerer Zeit bekannt. Im Grunde stellen sie ein Armutszeugnis für die Kieferorthopädie aus: Armut an Studienergebnissen. Wobei hinzuzufügen ist, dass die vorliegenden Schlussfolgerungen nicht nur Deutschland betreffen: Das im Gutachten beschriebene Defizit gilt weltweit. Das Gutachten selbst finde ich sehr transparent, die Methodik ist vorbildlich, und die Ergebnisse sind eindeutig formuliert.

Dienen denn kieferorthopädische Behandlungen dem gesundheitsrelevanten Wohlergehen?

Diese Frage ist durchaus berechtigt. Bei stark ausgeprägten Zahn- und Kieferfehlstellungen ist sie ohne Zweifel zu bejahen. Die Kieferorthopädie kann hier Erstaunliches leisten. Aber nicht jedes Gebiss mit Zähnen, die nicht symmetrisch im Zahnbogen stehen, ist behandlungsbedürftig. Ein großes Problem besteht meiner Meinung nach in der Aufklärung der Patienten durch die Kieferorthopäden. Insbesondere auf den Webseiten lese ich viele Dinge, die wissenschaftlich nicht korrekt, teilweise schon seit langem widerlegt sind. Der Vertrauensvorschuss der Patienten wird unnötig aufs Spiel gesetzt, wenn Menschen mit falschen Szenarien eine Behandlungsnotwendigkeit eingeredet wird, die medizinisch gesehen überhaupt nicht vorhanden ist.

Welche Szenarien sind das?

Bei Aussagen wie "Also, wenn wir jetzt nicht bald die Zähne gerade stellen, wird Ihr Kind in zwei, drei Jahren schwerste Kiefergelenkprobleme bekommen" würde ich immer eine zweite Meinung einholen, zum Beispiel in einer Universitätszahnklinik.

Welche Langzeitrisiken, die im Gutachten nicht zur Sprache kommen, drohen bei und nach der Behandlung?

Das Risiko, Karies oder Entzündungen des Zahnfleischs zu bekommen steigt, da feste Zahnspangen die Mundhygiene erschweren. Auch kann es zu Schäden an Zahnwurzeln kommen.

Sollte der Patient daher eher zweimal überlegen, ehe er oder sie sich für eine Behandlung entscheidet?

Die wichtigste Frage lautet: Ist eine kieferorthopädische Behandlung aus zahnmedizinischer Sicht notwendig? Das Gutachten des Bundesgesundheitsministeriums zitiert Studienartikel, wonach die gesundheitsbezogene Lebensqualität nach einer kieferorthopädischen Therapie steigen kann. In dem Moment, wo keine medizinische Notwendigkeit vorliegt, erfährt der Kieferorthopäde einen Rollenwechsel vom Arzt zum Dienstleister, bei dem nun die Schönheit, nicht der gesundheitliche Mehrwert, im Vordergrund steht - ähnlich wie bei einer Hautstraffung. Der ärztliche Auftrag, Kranken zu helfen, wandelt sich dann in die nichtärztliche Tätigkeit, die Lebensqualität von Gesunden zu verbessern.

Welche Reaktion erwarten Sie nun seitens der Kieferorthopädie?

Die kieferorthopädischen Fachgesellschaften sind nun gefordert, Stellung zu beziehen. Die bewährte Taktik des schweigenden Aussitzens greift aufgrund des großen Medieninteresses an dem Gutachten nicht mehr. Nicht alles, was wirksam ist, ist nützlich, und nicht alles, was nützlich ist, ist notwendig. Eine entscheidende Änderung der Situation erwarte ich allerdings auch nach diesem Gutachten nicht.