Von Anke Dankers

Mal ist es der schnarchende Sitznachbar im Zug, mal die fünfte rote Ampel in Folge, mal die durchnässte Jacke von der Radfahrt durch den Regen - es gibt unzählige dieser Szenarien, in denen Berufspendler mit den Augen rollen, ein leises «nie wieder» vor sich hin murmeln, um am nächsten Tag erneut im Zug, im Auto oder auf dem Rad sitzen.