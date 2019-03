Von Constanze Werry

Ohne Mühe schlank und zusätzlich ein Plus für die Gesundheit - Intervallfasten wird derzeit als eine Art Wunderkur gehandelt. Die große Popularität verdankt der Trend nicht zuletzt dem Arzt und Kabarettisten Eckart von Hirschhausen, der immer wieder vom Intervallfasten schwärmt und unlängst stolz erklärte, dadurch zehn Kilo abgenommen zu haben. Doch wie funktioniert das Ganze und ist Intervallfasten wirklich so gut wie sein Ruf?

Wie wird gefastet? Es gibt zwei Modelle: Bei der 16:8-Variante wird 16 Stunden gefastet. In den übrigen acht Stunden eines Tages kann normal gegessen werden. Bei der 5:2-Variante wird zwei Tage in der Woche gefastet. An den übrigen Tagen wird normal gegessen.

"Normales" Essen bedeutet in diesem Zusammenhang, sich mit ausgewogener Mischkost zu ernähren. Das heißt abwechslungsreich zu essen, ausreichend zu Obst und Gemüse zu greifen und auch Hülsenfrüchte gehören immer wieder auf den Teller. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt außerdem bei Getreideprodukten wie Brot, Nudeln, Reis und Mehl die Vollkornvariante zu bevorzugen.

Für wen ist Intervallfasten geeignet? Erst mal prinzipiell für jeden, der es schafft, die Fastenzeiten durchzuhalten. Wer sich unsicher ist, sollte vorab Rücksprache mit seinem Hausarzt halten.

Ist Intervallfasten eine kurzzeitige Diät oder geht es darum länger dabei zu bleiben? Das hängt davon ab, wie man es praktiziert. Prinzipiell zielen Anhänger des Intervallfastens darauf ab, es als Lebensstil - als dauerhafte Ernährungsumstellung - beizubehalten. Ob das gelingt, hängt vom Einzelnen ab. "Bisher ist noch nicht wissenschaftlich belegt, dass Intervallfasten auf mittlere Sicht praktikabel ist", sagt Dr. Tilman Kühn, Leiter der AG Ernährungsepidemiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum DKFZ in Heidelberg. Er hat sich zusammen mit Kollegen des DKFZ und des Universitätsklinikums Heidelberg in der sogenannten "Helena"-Studie mit den Auswirkungen von Intervallfasten befasst.

Was bringt Intervallfasten? Wirkt es sich tatsächlich positiv auf die Gesundheit aus? Nach den Ergebnissen der "Helena"-Studie ist Intervallfasten ebenso gut wie "herkömmliche Diäten", wenn es darum geht, Gewicht zu verlieren. Über die Gewichtsabnahme hinaus steht Intervallfasten unter anderem in dem Ruf, sich zum Beispiel positiv auf den Insulinspiegel auszuwirken. "Die ,Helena’-Studie, sowie vergleichbare Studien in Norwegen und Australien konnten jedoch nicht zeigen, dass es stärkere Effekte gibt als die Kalorienreduktion", erklärt Kühn, ergänzt aber gleich: "Für Leute, für die das Konzept passt, ist das absolut in Ordnung. Es gibt nicht viele Ansätze, die tatsächlich greifen. Das ist positiv. Natürlich ist Intervallfasten kein Allheilmittel, aber für manche Menschen ein gutes Konzept." Es sei nicht leicht, nicht zu viel zu essen, wenn man in einem Schlaraffenland lebe. Durch das Intervallfasten spare man gezielt Kalorien ein. "Das hat Charme."

Wie viel macht Ernährung beim Abnehmen aus und wie viel Sport? "Wenn es rein um die Reduzierung des Körpergewichts geht, ist die Ernährung wichtiger", erläutert Kühn. Dazu sei die Studienlage deutlich. "Allerdings", schränkt Kühn ein, "ist Sport deshalb nicht weniger wichtig." Denn Sport verändere die Körperzusammensetzung. Fett würde durch Muskeln ersetzt, was sich auf der Waage aber oft zunächst weniger zeige.

Sport und Intervallfasten - geht das? Vor allem bei der in Heidelberg untersuchten 5:2-Variante sieht Kühn unter Umständen ein Leistungsproblem. "Allerdings ist nichts über schwerwiegende Nebenwirkungen bekannt", erklärt er. Einige Probanden hätten sich zwar schlapp gefühlt, aber niemand sei umgekippt. Das Fazit des Ernährungswissenschaftlers: Erst mal spricht nichts gegen Sport während des Intervallfastens. Habe aber jemand das Gefühl von "Nebenwirkungen", sollte er das Intervallfasten besser sofort abbrechen.