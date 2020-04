Von Constanze Werry

Wenn alles gut läuft, merken wir gar nichts davon – beim Atmen hebt und senkt sich der Brustkorb wie von selbst und die Lunge versorgt uns mit lebenswichtigem Sauerstoff. Etwas, das in Zeiten von Covid-19 nicht mehr ganz so selbstverständlich erscheint, wie zuvor. Wieso eine trainierte Lunge gerade vor diesem Hintergrund ein Vorteil sein kann und wie man sie stärkt.

Kann eine trainierte Lunge eine Covid-19-Erkrankung besser überstehen?"Derzeit gibt es dazu noch keine Daten – insgesamt ist Training aber sicher protektiv – ein trainierter Körper übersteht Erkrankungen besser als ein untrainierter", sagt Prof. Felix Herth, Chefarzt der Abteilung Pneumologie und Beatmungsmedizin an der Thoraxklinik Heidelberg. Was man bereits festgestellt habe: Bei einer Beatmung sei die Mortalität bei Patienten mit einer trainierten Lunge geringer. Die gute Nachricht: Jeder kann durch Bewegung seinen Körper stärken und gezielt daran arbeiten, Atmung und Lunge zu kräftigen.

Hintergrund tmn. Sport stärkt das Immunsystem, zumindest auf lange Sicht. Besonders intensives Training hat aber auch eine andere, nämlich eine negative Seite: Denn unmittelbar nach dem Training ist das Immunsystem erst einmal geschwächt, was zur Folge hat, dass die Anfälligkeit für Infekte steigt. Experten sprechen dabei vom sogenannten Window-Effekt – gemeint ist ein Fenster der Anfälligkeit, das sich nach dem Training kurzfristig öffnet. In Zeiten der Corona-Pandemie ist dieser Window-Effekt besonders gefährlich. Andererseits ist es gerade für Ältere und andere Risikopatienten wichtig, das Immunsystem zu stärken. Was also tun? Prof. Ingo Froböse, Leiter des Instituts für Bewegungstherapie an der Deutschen Sporthochschule Köln, empfiehlt: Weiter Ausdauersport machen, es aber nicht übertreiben. Doch wie viel ist zu viel? Das lässt sich zum Glück leicht herausfinden: Genau richtig ist die Belastung dann, wenn sich Freizeitsportler zum Beispiel beim Laufen noch gut mit einem Trainingspartner unterhalten können. Grundsätzlich empfiehlt Ingo Froböse vier bis fünf Übungseinheiten mit einer jeweiligen Länge von 30 bis 45 Minuten pro Woche. Klassische Ausdauersportarten wie Laufen, Walken oder Radfahren sind dabei die beste Wahl – und auch in Zeiten einer Kontaktsperre möglich. Es gibt jedoch auch Alternativen, die sich sogar im eigenen Garten oder Wohnzimmer machen lassen: Hampelmänner oder Seilspringen zum Beispiel.

Was macht eine gute Atmung aus?"Sie wird durch eine gute Atemhilfsmuskulatur unterstützt – dasselbe gilt für die Ausatmungsmuskulatur", sagt der Physiotherapeut Andreas Hecker. Dadurch werde das Lungenvolumen vergrößert und die Lunge sehr gut belüftet. "Die Luft kann in alle Bereiche vordringen, was zu einer erhöhten Sauerstoffsättigung führt."

Woran merke ich, ob ich eine gut trainierte Lunge habe?Wer regelmäßig körperlich aktiv ist, hat in der Regel eine besser trainierte Lunge als jemand, der sich wenig bewegt. Ob man Nachholbedarf hat, merkt man in erster Linie bei einer vermehrten körperlichen Belastung. "Treppensteigen oder intensives Gehen fallen schwerer und man hat ein bedrücktes Atemgefühl", erklärt Hecker. "Eine gute Atmung ist befreit – man könnte auch von einer Leichtigkeit des Atmens sprechen."

"Ohne wesentliche Anstrengung wird eine Lungeneinschränkung erst bei rund 50 Prozent Schaden spürbar", erläutert Herth. "Ein trainierter Mensch spürt wegen der regelmäßigen Belastung früher, dass etwas nicht stimmt und kann auch entsprechend früher einen Arzt aufsuchen."

Wie trainiere ich meine Lunge beziehungsweise Atmung am besten? "Jegliche Art von Bewegung ist postiv", sagt Hecker. Wichtig sei, den Kreislauf in Schwung zu bringen. "Da bietet sich natürlich Ausdauersport in Form von Radfahren, Schwimmen, Walken oder Joggen besonders an", so Herth. Dabei sei es wichtig so zu trainieren, dass man sich nebenher noch unterhalten kann. Und natürlich sei es immer sinnvoll, mit dem Rauchen aufzuhören.

"Auch gezielte Übungen können viel bewirken", so Hecker. Er empfiehlt unter anderem die sogenannte costale Atemvertiefung, die abdominale Atemvertiefung und die Halbmondlagerung. Die Übungen ließen sich leicht in den Alltag integrieren.

> Costale Atemvertiefung:Die Hände flächig seitlich auf die Rippen legen. Mit den Händen leichten Druck gegen die Rippen in Richtung Körpermitte ausüben. Nun maximal tief gegen den Widerstand einatmen. Während der Einatmung sollten sich die Rippen nach außen bewegen, erklärt Hecker und empfiehlt: "Diese Übung sechs bis sieben Mal wiederholen."

> Abdominale Atemvertiefung: Die Hände flächig auf den Bauch legen. Während der Ein- und Ausatmung die Hebung und Senkung der Bauchdecke wahrnehmen. Nun die Atmung vertiefen und gleichzeitig mit den Händen einen leichten Widerstand gegen die sich hebende Bauchdecke ausüben. Das Ganze ebenfalls sechs bis sieben Mal wiederholen.

> Halbmondlagerung: Für diese Übung legt man sich auf den Rücken. "Nun wandern Sie mit den Beinen zur rechten Seite, bis sie in der linken Flanke eine leichte Dehnung spüren", erklärt Hecker. Dann den Kopf zur rechten Seite drehen und mit den Armen ebenfalls zur rechten Seite wandern, bis sich die Dehnung in der linken Flanke nochmals verstärkt. Anschließend tief durch die Nase einatmen. "Währenddessen spüren Sie, wie sich die Spannung in der linken Flanke bei der Einatmung leicht verstärkt", so der Phsysiotherapeut. Diese Position für sechs bis sieben Atemzüge halten und die gesamte Übung zur Gegenseite wiederholen.

Bei der Lunge ist das wie bei Muskeln. Wer Erfolge sehen will, der muss regelmäßig ran – aber es lohnt sich.