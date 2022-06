Während der englische König Jakob I. 1603 noch eine Satire mit dem Titel "Der Rauchgegner oder ein königliches Scherzstück über den Tabak" verfasste, in der er sich über die "ausschweifenden" und "liederlichen" Raucher lustig machte, drohten in anderen Ländern Geldstrafen, Gefängnis, Exkommunikation, ja sogar die Todesstrafe. Besonders lange konnten sich die Tabakverbote allerdings nicht halten – schließlich entgingen der Obrigkeit damit wichtige Steuereinnahmen ...

Von Christian Satorius und Ute Teubner

Heidelberg. Christoph Columbus staunte nicht schlecht, als er am 12. Oktober des Jahres 1492 erstmals amerikanischen Boden betrat und von den Ureinwohnern Tabakblätter als Geschenk erhielt. Schließlich hatte noch nie zuvor ein Europäer diese seltsamen Pflanzenblätter gesehen. Wozu sollten die gut sein? Erst später bemerkten die Entdecker, dass man die Blätter rauchen konnte – und es schmeckte ihnen. Die Konquistadoren brachten den Tabak mit nach Europa, von Portugal und Spanien aus begann er seinen Siegeszug um die ganze Welt.

Die zuerst horrenden Preise fielen nach und nach, bald schon konnten sich auch die einfacheren Leute ein Pfeifchen leisten. Im Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) sorgten dann die Soldaten dafür, dass sich der Tabak auch wirklich bis ins allerhinterste Eckchen Mitteleuropas verbreitete. Das gefiel längst nicht jedem und so wurden vielerorts Tabakverbote erlassen, die teilweise mit drakonischen Strafen belegt waren.

Während die einfacheren Leute sich ihr Pfeifchen schmecken ließen, kam im Frankreich des 18. Jahrhunderts das Tabakschnupfen in Mode und verbreitete sich von dort aus im europäischen Adel. Ein Edelmann des Rokokos war ohne teure und reich verzierte Schnupftabakdose, die sogenannte Tabatiere, praktisch undenkbar. Aber auch die Damenwelt nahm damals gern eine Prise.

Mit der Französischen Revolution kamen ab 1789 dann nicht nur die Adelsherrschaft, sondern mit ihr auch das Tabakschnupfen aus der Mode. Die Oberschicht griff nun lieber zur Zigarre, während Bauern, Arbeiter und andere weniger gut Betuchte immer noch Pfeife rauchten. Vor allem unter Seemännern und Bergleuten war aber auch das Tabakkauen weit verbreitet, schon allein aus Gründen der Brandgefahr beim Rauchen. Die Cowboys des Wilden Westens ließen sich den Kautabak ebenfalls gerne schmecken, was den bekannten Spucknapf im Saloon obligatorisch werden ließ.

Die größte Konkurrenz für Zigarre, Kau- und Schnupftabak kam erst mit der Industrialisierung auf: die Zigarette. Die modernen Maschinen ermöglichten ab Ende des 19. Jahrhunderts eine industrielle Fertigung, die den Preis enorm purzeln ließ, sodass sich bald jeder seine tägliche Dosis Tabak leisten konnte. Die Zigarette hatte aber gegenüber der Pfeife noch einen weiteren Vorteil: Sie war zeitgemäß. Die Industrialisierung hatte zu einer Beschleunigung der Arbeit und des Lebens geführt und da blieb für das gemütliche Stopfen eines Pfeifchens keine Zeit mehr. Zudem unterdrückt das Rauchen das Hungergefühl, was angesichts der damaligen Löhne ebenfalls von Vorteil war.

In den Kriegen setzte sich die Zigarette gegen die zerbrechliche Pfeife aufgrund ihrer Robustheit mehr und mehr durch. Auch die moderne Frau griff damals lieber zur eleganten Zigarette als zur plumpen Pfeife oder gar zum Schnupf- oder Kautabak. Die Zigarette entsprach dem Zeitgeist, sie war modern, Zeichen von Emanzipation und Unabhängigkeit, Freiheit, Genuss und Lebensbejahung. Kein Wunder also, dass sie gegen Ende der Weimarer Republik die Pfeife überholt und weit hinter sich gelassen hatte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Zigarette sogar zu einer Art Zweitwährung – der Schwarzmarkt florierte. Nicht nur die amerikanischen Soldaten brachten ihre Zigaretten mit, auch im Zuge des Marshall-Plans wurden Tausende Tonnen Tabak unters Volk gebracht. Im Nachkriegsdeutschland wurde das Rauchen immer mehr zu einem Symbol der wiedererlangten Freiheit und des immer größer werdenden Wohlstands. Sie war Genussmittel und Lebensgefühl zugleich. Bekannte Schauspieler rauchten in ihren Filmen eine Zigarette nach der anderen, Promis und Politiker taten es ihnen in den Fernsehshows gleich. Auch die Werbung kurbelte den Tabakkonsum kräftig an, HB-Männchen, Marlboro-Mann und Camel-Abenteuer sei Dank. Rauchen wurde als sexy und cool beworben, ihm wurde das Image verpasst von Neuanfang und Freiheit, Emanzipation und Unabhängigkeit, Modernität, Abenteuer und Genuss.

Dabei waren schon im 19. Jahrhundert einigen Ärzten statistische Korrelationen zwischen dem Rauchen und bestimmten Krankheiten aufgefallen. 1936 prägte der deutsche Internist Fritz Lickint den Begriff des Passivrauchens. 1941 wurde an der Friedrich-Schiller-Universität Jena das Wissenschaftliche Institut zur Erforschung der Tabakgefahren gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die internationale Forschung zur Gesundheitsgefährdung weiter zu. 1964 legte die als Terry-Report bekannt gewordene Metastudie, die um die ganze Welt ging, Belege für einen Zusammenhang zwischen dem Rauchen und dem Auftreten schwerer Krankheiten wie Lungenkrebs vor.

Als dann auch noch einige berühmte Schauspieler an den Folgen des Rauchens starben, löste sich das positive Image des Tabaks langsam aber sicher immer mehr in Rauch auf. Yul Brunner warnte vor seinem Ableben noch ausdrücklich vor dem Tabakkonsum und auch John Wayne schrieb seinen Krebstod den sechs Packungen Zigaretten zu, die er am Tag qualmte. Mehrere Darsteller der Werbefigur des Marlboro-Manns verstarben an den Folgen des Rauchens, einige von ihnen, wie Wayne McLaren und Eric Lawson, engagierten sich zuvor noch in vielbeachteten Anti-Raucher-Kampagnen.

Die Tabakindustrie ließ es sich einiges kosten, das ramponierte Image wieder aufzubessern. Aber selbst Innovationen wie der Zigarettenfilter, die Light-, Menthol- oder die E-Zigarette konnten letztendlich nicht verhindern, dass neue Gesetze und Steuererhöhungen das Rauchen immer mehr erschwerten.

Der globale Tabakkonsum ist rückläufig. Die Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf gibt aber immer noch an: "Tabak tötet mehr als acht Millionen Menschen jedes Jahr. Mehr als sieben Millionen dieser Todesfälle gehen auf direkten Tabakkonsum zurück, während rund 1,2 Millionen das Resultat des Passivrauchens sind."

Auch Dr. Katrin Schaller, Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) Heidelberg, bestätigt: "Rauchen scheint nicht mehr so attraktiv zu sein." Sie bezieht sich auf die Debra-Studie (Deutsche Befragung zum Rauchverhalten), der zufolge der Tabakkonsum in den letzten Jahren hierzulande bei den Erwachsenen zwar wieder angestiegen, der Raucheranteil unter Jugendlichen hingegen leicht zurückgegangen ist. Schaller schreibt diese "sehr erfreuliche Entwicklung" nicht zuletzt den 2007 und 2008 verabschiedeten Nichtraucherschutzgesetzen der Bundesländer zu, ebenso den Einschränkungen für Tabakwerbung: "Damit ist das Rauchen allmählich aus dem alltäglichen Erscheinungsbild verschwunden. Es ist weniger präsent."

Den von den großen Tabakkonzernen forcierten Trend hin zu E-Zigarette, Tabakerhitzer und Co. sieht Schaller kritisch: "Damit betreiben die Unternehmen Imagepflege, sie wollen sich als Lösung des Problems darstellen, das sie selbst verursacht haben." Die DKFZ-Stabsstelle habe sich als WHO-Kollaborationszentrum für Tabakkontrolle der Aufgabe verschrieben, dafür zu sorgen, "dass in Deutschland generell weniger geraucht wird", macht die Wissenschaftlerin ihre Position klar. Insbesondere Jugendlichen und Nichtrauchern rät sie daher, ihre Finger von diesen sogenannten "risikoreduzierten" Produkten zu lassen. Schaller: "Sie führen sich ansonsten Schadstoffe zu, denen sie vorher überhaupt nicht ausgesetzt waren." Aber auch Raucher sollten am besten nicht etwa nur auf E-Zigaretten umsteigen, sondern lieber komplett mit dem Rauchen aufhören – gegebenenfalls mit professioneller Hilfe, rät die Biologin. Denn: "Jede Zigarette schadet."