Von Constanze Werry

Ob beim Joggen, Walken oder Wandern - eine Blase handelt man sich mitunter schnell mal ein. Durch Reibung lösen sich die Hautschichten voneinander. Und weil die verletzte Fläche erheblich größer ist als zum Beispiel bei einem Schnitt, verursacht so eine vermeintlich kleine Blase doch mitunter imposante Schmerzen.

Was nun - die Blase aufstechen oder besser nicht? "Auf gar keinen Fall aufstechen", rät Dr. Ursula Sellerberg von der Bundesapothekerkammer. "Die Hornhaut bietet einen gewissen Schutz für die darunterliegende Haut - auch was Infektionen angeht", erklärt die Expertin. Gehe die Blase von alleine auf, sei das aber kein Drama. Die Wunde könne dann desinfiziert und eine Infektion so verhindert werden.

Hört die Reibung auf, weil man zum Beispiel die Schuhe wechselt, heilt die Blase in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen von alleine aus. Auch das Aufkleben eines Pflasters - im Fachjargon Wundschnellverband genannt - kann sinnvoll sein. Besser als die herkömmlichen Pflaster, die unter Umständen auch wieder reiben können, seien Blasenpflaster geeignet, so Sellerberg. Sie werden direkt auf die verletzte Stelle aufgeklebt und bleiben dort so lange, bis sie sich von alleine ablösen. Werden sie nach einiger Zeit an einer Stelle weiß und dicker, so liegt das daran, dass sie vermehrt Flüssigkeit aus der Wunde aufnehmen.

Ein Fall für den Arzt sind Blasen normalerweise nicht. Entwickelt sich jedoch eine Entzündung - die Haut wird rot, die Stelle schwillt an, schmerzt vermehrt und unter Umständen bildet sich Eiter - kann man auch einen Arzt aufsuchen.

Aber natürlich kann man Blasen nicht nur verarzten, sondern ihnen auch vorbeugen. Ein wirklich guter Tipp für Wanderer, wie Sellerberg findet: "In Wanderschuhen zwei paar dünne und eher enge Socken übereinanderziehen." Wichtig sei, dass sie keine Falten schlügen. Wenn alles stimmt, wird so die Reibung beim Laufen verringert.