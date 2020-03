Von Frauke Gans

Um es vorwegzunehmen: Es gibt eine Grundregel auf der Suche nach der passenden Sportart. Die Aktivität muss Spaß machen. Denn nach der ersten Euphorie meldet sich mit Sicherheit der innere Schweinehund – bei jedem. Wurde der Sport nach falschen Kriterien ausgesucht, gewinnt das Sofa. Worauf es noch ankommt.

> In sich hineinhorchen: Welche körperliche Aktivität wäre unterhaltsam genug, um sich regelmäßig zu bewegen? Mag ich Wassersport? Oder lieber im Team los legen, um andere Menschen kennenzulernen? Wollte ich schon immer klettern, radeln, einen Kampfsport lernen? Fragen wie diese sollte man sich zuerst stellen.

> Ausprobieren: Matthias Wolf ist Leiter des Hochschulsports an der Uni Heidelberg und sagt: "Bei Unschlüssigkeit hilft unstrukturiertes Herumprobieren. Hat man die Zeit und Möglichkeit alles auszutesten, sollte man das tun." Wer in Heidelberg studiert oder an der Uni arbeitet, darf das auf den Sportplätzen der Universitätsgefilde gratis. Alle anderen können sich an Vereine wenden oder schauen, welche privaten Organisationen Sport anbieten. In der TSG Ziegelhausen beispielsweise, dürfen Neulinge jede Sportart zwei Stunden testen, ohne Mitglied zu werden. "Man kann auch auf unserer Website stöbern oder schaut in der Geschäftsstelle vorbei und lässt sich live beraten," sagt Nicola Schettler, Leiterin des Freizeitsports im Ziegelhäuser Verein. Das hilft zudem jenen, die zeitlich zu ausgelastet sind oder nicht den Nerv haben, um überall hineinzuschnuppern. Mit Hilfe der Infos kann man schließlich eine Liste der Lieblingssportarten aufstellen.

> Abgleich mit der eigenen Fitness: Wichtig ist, die ausgesuchten Aktivitäten mit der eigenen Fitness zu vergleichen. Quält der Meniskus, ist Fußball nicht die ideale Beschäftigung. Oder wer zu Asthma und Tierhaarallergien neigt, ist in Pferdeställen zwischen Heu, Stroh und Fell nicht ideal aufgehoben.

Sportler mit Vorbelastungen sollten deshalb mit ihrem Hausarzt sprechen. Wer über 35 ist und sich bisher nicht viel bewegt hat, sollte ebenfalls einen Boxenstopp bei einem Mediziner einlegen. Der Arzt kann Klarheit schaffen, was dem Körper hilft und was besser vermieden werden sollte. Leide ich an etwas, das ich durch eine Sportart verbessern kann? Die gute Nachricht dabei ist: Egal in welchem Alter oder Zustand, um mit Sport zu beginnen ist es nie zu spät. Selbst wer ans Bett gefesselt ist, braucht Gymnastik. Doch bis dahin sollte man nicht warten. Muskelzellen sind auch bei betagteren Menschen nie älter als 15 Jahre. Wer rechtzeitig mit regelmäßiger Bewegung beginnt, erhöht die Wahrscheinlichkeit lange fit zu bleiben.

> Finanzen: Mag sein, dass Wasserski schon immer zu den Traumsportarten gehörte oder Paragliding. Das Equipment ist aber entsprechend teuer. Dabei spielt außerdem eine Rolle, ob die ganze Familie zusammen Sport treiben möchte oder nur ein oder zwei sich körperlich auslasten wollen. Für eine fünfköpfige Gruppe Fahrräder zu kaufen, ist beispielsweise eine kostspielige Angelegenheit. Also hilft bei der Suche nach dem Lieblingssport auch eine Kostenaufstellung der Mitgliedergebühren, der notwendigen Anschaffungen und den Second Hand Markt zu durchforsten.

> Logistik: Wie weit möchte ich für meinen Sport fahren? Muss ich nur zwei Straßen weiter oder mich eine halbe Stunde in den Bus setzen? Oder gibt es ein Angebot in der Nähe der Arbeit, damit ich vor der Heimfahrt trainieren kann? Muss ich größeres Sportequipment jedes Mal von A nach B karren und habe ich das passende Auto? Ist auch das geklärt, kann es losgehen: Runter vom Sofa und mit Spaß bewegen!