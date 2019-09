Ab wann man eine Brille tragen sollte, merkt man am Aha-Effekt, wenn man Brillengläser testet. Foto: Getty

Von Constanze Werry

Eigentlich ist nichts anders als sonst - aber irgendetwas stimmt nicht. Waren die Straßenschilder nicht schon mal besser zu lesen?

Wem das bekannt vorkommt oder wem es zu Hause beim Lesen immer zu dunkel ist, hat möglicherweise eine Sehschwäche. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu im Überblick.

Was sind Indizien für eine Fehlsichtigkeit?

"Bei Erwachsenen schleicht sie sich in der Regel allmählich ein", erklärt Ruth-Silke Lenk-Dross, Vorstandsmitglied des Südwestdeutschen Augenoptiker-Verbandes, sowie der Augenoptiker-Innung Baden-Württemberg. Eine beginnende Kurzsichtigkeit bemerkt man vor allem auf gewohnten Autostrecken, weil die Schilder nicht mehr so gut lesbar sind oder im Kino, wenn der Film aussieht wie weichgezeichnet.

Einer Weitsichtigkeit lässt sich auf die Spur kommen, wenn die Arme plötzlich zu kurz sind, weil man die Zeitung so weit von sich weghalten muss, um die Buchstaben scharf zu sehen. Und auch wenn man ständig den Eindruck hat, es sei zu dunkel.

"Auch das Schräghalten des Kopfes und wenn einem das nächtliche Autofahren unangenehm wird, können das Indizien für eine Fehlsichtigkeit sein", so Lenk-Dross. Ein Sehtest beim Optiker kann dann - im wahrsten Sinne des Wortes - Klarheit bringen.

Wie kann ich eine mögliche Fehlsichtigkeit bei Kindern erkennen?

Wenn Kinder im Kindergartenalter nicht gerne ausmalen, ausschneiden, kein Interesse an Bilderbüchern haben, den Kopf schief halten, ein Auge abdecken oder die Eltern einen Silberblick feststellen, können das Hinweise sein. Weitere Hinweise sind laut dem Kuratorium Gutes Sehen unter anderem auch das Vorbeigreifen an Gegenständen, ständiges Reiben der Augen sowie ständig tränende oder verklebte Augen. "Dann sollten Eltern am besten einen Augenarzt aufsuchen, um das abzuklären", rät Lenk-Dross. Optiker sind erst ab einem Alter von 14 Jahren zuständig.

Gerade auch wenn familiär gehäuft Fehlsichtigkeiten auftreten, sei es sinnvoll so früh wie möglich einen auf Kinder spezialisierten Augenarzt aufzusuchen. "Das geht auch, wenn das Kind noch nicht sprechen kann", so die Expertin.

Ab wann ist eine Brille ein Muss?

"Das hängt vom Aha-Erlebnis ab, wenn man mal Brillengläser testet und lässt sich nicht pauschal sagen", so Lenk-Dross. "Aber wenn man den Führerscheinsehtest nicht mehr bestehen würde, dann sollte unbedingt eine Brille her." Die Fahrerlaubnisverordnung legt fest, dass jeder Fahrzeugführer sicherstellen muss, dass er fahrtüchtig ist. Das umfasst laut dem Kuratorium Gutes Sehen eine Mindestsehschärfe von 70 Prozent. Wer das Gefühl hat schlecht zu sehen, aber keine Sehhilfe trage und einen Unfall baue, den treffe mindestens eine Mitschuld.

Bis wann kann sich eine Kurz- beziehungsweise Weitsichtigkeit entwickeln?

Das Auge entwickelt sich bis etwa zum 24. Lebensjahr. Aber auch danach kommt es noch zu Veränderungen. Mit ungefähr Mitte 40 schleicht sich häufig Altersweitsichtigkeit ein.

Wann ist eine Gleitsichtbrille sinnvoll?

Ist sie für jeden geeignet? Immer wenn man ständig zwischen Fernbrille und Lesebrille wechseln muss, kann sich eine Gleitsichtbrille lohnen. Auch wenn vielleicht eine Eingewöhnungsphase nötig ist. "Im Allgemeinen kommt jeder mit einer Gleitsichtbrille zurecht", erläutert Lenk-Dross. Es komme aber auch auf die Gläser an. "Bei günstigen Gläsern gibt es oft das Problem harter Übergänge, das wird oft als unangenehm empfunden." Ansonsten sei es wie mit neuen Schuhen, die man auch erst mal eintragen müsse.

Wenn man statt Brille lieber Kontaktlinsen tragen möchte - besser harte oder weiche?

"Formstabile Kontaktlinsen sind auf Dauer besser", so Lenk-Dross. "Sie schwimmen auf dem Auge und brauchen keine Flüssigkeit zum ,Überleben‘." Außerdem trage man sie ein bis zwei Jahre und könne viel mehr damit korrigieren. Weiche Linsen seien allerdings zurzeit beliebter, weil der Aufwand für die Anpassung geringer und bei formstabilen Linsen eine Eingewöhnung nötig sei.

"Egal ob weich oder formstabil - eine persönliche Anpassung ist immer sinnvoll", so die Expertin. So könne zum Beispiel auf die individuelle Beschaffenheit des Tränenfilms Rücksicht genommen werden. Auch Gleitsichtlösungen sind in Form von Kontaktlinsen möglich.