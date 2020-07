RNZ. Was ist, wenn man während der Corona-Quarantäne Zahnschmerzen bekommt? Und lohnen sich Implantate auch in fortgeschrittenem Alter? Diese und andere Fragen bewegten RNZ-Leser während unserer Telefonaktion. Hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Fragen, beantwortet von den Heidelberger Zahnärzten Thorsten Albers und Claus Peter Beck.

Meine Tochter muss noch eine Woche wegen des neuen Coronavirus in Quarantäne bleiben. Doch jetzt haben sich Zahnschmerzen eingestellt. Wohin kann sie sich wenden? Unter www.kzvbw.de finden Betroffene eine Liste der Corona-Ambulanzen der Universitätszahnkliniken, Kliniken und Schwerpunktpraxen für die Notfallbehandlung von Sars-Cov-2 infizierten Personen und für Personen, die sich in Quarantäne befinden.

Ab und zu zieht es in meinem Backenzahn. Eigentlich müsste ich zum Zahnarzt. Aber ist nicht die Gefahr groß, sich dort mit dem Corona-Virus anzustecken? Nein, die Hygiene-Regeln bei Zahnbehandlungen waren schon vor der Corona-Pandemie so streng, dass die Übertragung von Viren faktisch ausgeschlossen ist. Die Maßnahmen werden regelmäßig an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts angepasst. Zusätzlich sind die Bestellsysteme jetzt so angelegt, dass Patienten nur vereinzelt im Wartezimmer in großen Abständen Platz nehmen. Sämtliche Behandlungsinstrumente und Behandlungsmöbel werden nach jeder Behandlung sorgfältig desinfiziert. Und was die infektiösen Aerosole betrifft – die würden allenfalls den Zahnarzt treffen. Dieser schützt sich aber mit medizinischem Mund- und Nasenschutz und einer dicht anliegenden Schutzbrille.

Ich bin schon 78. Sind Implantate noch möglich? Damit käme ich um einen herausnehmbaren Zahnersatz herum. Beim Implantieren gibt es praktisch keine Altersgrenze und nur sehr wenige allgemeinmedizinische Einschränkungen. Patienten erlangen mit einem gut funktionierenden Gebiss wesentlich mehr Lebensqualität. Das macht sich nicht nur beim Kauen, sondern auch beim Sprechen bemerkbar.

Ist es wahr, dass bei der professionellen Zahnreinigung auch Zahnsubstanz abgetragen wird?Nein, bei der professionellen Zahnreinigung geht es im Gegenteil darum, Zahnsubstanz zu erhalten. Alle Zahnflächen werden gesäubert. Auch hartnäckige Beläge und tiefliegende Plaque – die man mit der Zahnbürste nicht erreichen kann – werden dabei schonend entfernt. Dabei wird die Zahnsubstanz nicht angegriffen. Die anschließende, sanfte Politur der Zahnflächen erschwert ein erneutes Anhaften der Bakterien.

Mein Zahnfleisch ist durch das Putzen etwas wund geworden. Ich bin 80 Jahre alt. Kann man etwas dagegen tun? Patienten, denen es so geht, können mit einer 0,2-prozentigen Chlorhexidin-Lösung gründlich nach dem Putzen spülen. Gründlich bedeutet, dreißig Sekunden die Lösung im Mund hin und her bewegen. Alternativ kann man auch einfaches Salzwasser benutzen. Dafür einen gestrichenen Teelöffel Salz in einem Viertel Liter Wasser auflösen. Außerdem sollten sich Betroffene in der Praxis ihres Zahnarztes zeigen lassen, wie man richtig putzt. Oft ist allzu viel und allzu kräftiges Putzen ungesund. Auch das Benutzen einer speziellen Sensitiv-Zahnbürste kann hilfreich sein.

Vorgestern wurde bei mir eine Krone eingesetzt. Jetzt tut es weh, wenn ich darauf beiße. Was kann man da machen? In diesem Fall ist es ratsam, etwas Geduld zu haben. Vielleicht sind die Nerven nur irritiert und beruhigen sich nach ein paar Tagen. Passiert das nicht, sollte man noch einmal in der Praxis vorstellig werden.

Vor allem nachts ist mein Mund extrem trocken. Was hilft dagegen? Nachts ist Mundtrockenheit ein verbreitetes Problem, da viele Menschen mit offenem Mund schlafen und nachts die Speichelproduktion reduziert ist. Mitunter sind auch Medikamente die Ursache. Danach können Betroffene ihren Hausarzt fragen. Beim HNO-Arzt kann man abklären lassen, ob die Speicheldrüsen gut funktionieren. Der Zahnarzt kann beurteilen, ob vielleicht das Problem bei den Schleimhäuten zu suchen ist. Betroffene sollten viel trinken, möglichst zwei Liter pro Tag. Manch einem hilft es, sich einen Trinkplan zu machen, um diese Menge erreichen.

Info: Die Zahnärzteschaft von Baden-Württemberg bietet jeden Mittwoch von 14 bis 18 Uhr unter 0800/47 47.800 eine Telefonhotline an. Weitere Informationen im Internet unter www.kzvbw.de und www.lzkbw.de.