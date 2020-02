Wer husten oder niesen muss, tut dies am besten in ein Taschentuch oder notfalls die Armbeuge. Atemschutzmasken sind nur bedingt sinnvoll. Foto: Getty

(dpa). In Europa und Deutschland gibt es neue Fälle von Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2. An wen können sich Menschen wenden, die den Verdacht haben, infiziert zu sein? Wie kann ich mich schützen? Und was kann ich tun, um nicht zur Ausbreitung beizutragen?

Ansteckungsgefahr

Die Gefahr, sich in Deutschland mit Grippe- und Erkältungsviren anzustecken, ist nach wie vor ungleich höher als eine Infektion mit Sars-CoV-2. Als besondere Risikogruppen gelten Menschen, die Kontakt zu einer Person hatten, die mit dem Virus infiziert ist, die sich in einem der vom Robert-Koch-Institut (RKI) definierten Risikogebiete aufgehalten haben oder die in einem Gebiet unterwegs waren, in dem Fälle von Covid-19 aufgetreten sind.

Die Ansteckung erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion – etwa beim Husten oder Niesen. Eine Ansteckung über Oberflächen etwa importierter Waren oder Gepäck, die nicht direkt mit einem Infizierten in Berührung gekommen sind, gilt laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) als unwahrscheinlich.

Symptome

Anzeichen einer Infektion sind laut RKI Beschwerden wie Husten und Schnupfen, Halskratzen und Fieber, manchmal auch Durchfall. Damit ist es für Laien unmöglich, die durch den Virus ausgelöste Krankheit Covid-19 von der regulären Grippe oder einem grippalen Infekt zu unterscheiden, erklärt Oliver Witzke, Direktor der Klinik für Infektiologie der Universitätsmedizin Essen.

Bei möglicher Infektion

Ansprechpartner ist im Zweifelsfall das örtliche Gesundheitsamt, ansonsten der Hausarzt – dort sollte man vor dem Praxisbesuch aber anrufen. Dieses Vorgehen empfiehlt Witzke – wenn möglich – auch bei einem Verdacht auf Grippe. Denn auch da ist die Gefahr groß, andere Patienten im Wartezimmer anzustecken. Der Hausarzt kann bei Verdacht auf Sars-CoV-2 eine Laboruntersuchung veranlassen.

Wer Kontakt zu Infizierten hatte, sollte sich unabhängig vom Auftreten von Symptomen bei seinem Gesundheitsamt melden. Gleiches gilt für Reisende aus Risikogebieten, bei denen Symptome auftreten.

Vorbeugung

> Kontakte vermeiden: Der Besuch von Massenveranstaltungen oder belebten Orten ist im individuellen Fall – etwa bei Vorerkrankungen – überdenkenswert. Außerdem kann es sinnvoll sein, aufs Händeschütteln und Umarmungen vorübergehend zu verzichten. Empfohlen werden von der BZgA auch ein bis zwei Meter Abstand zu krankheitsverdächtigen Personen.

Wer einen begründeten Verdacht hat, mit Sars-CoV-2 infiziert zu sein, sollte unnötige Kontakte meiden und zu Hause bleiben – wie auch bei der Grippe.

> Regelmäßig lüften: Im Büro oder zu Hause sollte regelmäßig gelüftet werden. In geschlossenen Räumen kann die Anzahl der Viren in der Luft stark steigen. Regelmäßiges Lüften wirkt dem entgegen und senkt so das Ansteckungsrisiko. Außerdem verbessert sich dadurch das Raumklima, was ein Austrocknen der Mund- und Nasenschleimhäute verhindert, die zur Abwehr von Krankheitserregern sehr wichtig sind.

> Husten- und Niesetikette einhalten: Wer husten und niesen muss, tut das besser nicht in die Hand, sondern in den Pullover oder Jackenärmel oder auch in ein Taschentuch, das vor Mund und Nase gehalten und anschließend entsorgt wird. Dann bleiben die Hände möglichst sauber. Denn der Rat "Hand vor den Mund" ist zwar gut gemeint, aber ungesund für die Mitmenschen. Schließlich werden beim Husten un-zählige Viren aus dem Körper katapultiert, die dann an den Händen kleben bleiben und beim Berühren von Gegenständen und anderen Menschen weiterverbreitet werden. Beim Husten und Niesen sollte sich jeder wegen der Ansteckungsgefahr durch Tröpfchen wegdrehen.

> Auf Hygiene achten: Die Hände sollten mehrmals am Tag für 20 bis 30 Sekunden mit Seife gewaschen werden, und zwar nicht nur nach dem Toilettengang und vor den Mahlzeiten sowie vor dem Zubereiten von Speisen. Dasselbe gilt auch nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen. Auch nach dem Kontakt mit Haltegriffen in Bus und Bahn oder ähnlich häufig und von vielen Menschen genutzten Gegenständen wie Türgriffen und Geldautomaten kann Händewaschen sinnvoll sein. Knöpfe und Schalter lassen sich oftmals mit dem Arm, der Außenfläche der Hand oder den Knöcheln bedienen. Auch ist es ratsam, die Hände vom Gesicht fernzuhalten.

> Mundschutz: Die Schutzfunktion für Gesunde gilt als eingeschränkt. Müssen sich Erkrankte im öffentlichen Raum bewegen, kann ein Mundschutz dagegen sinnvoll sein. Denn das Risiko, andere durch Tröpfchen beim Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, wird verringert. Schutz vor einer Ansteckung für Gesunde bieten nur sogenannte FFP3-Masken. Sie gelten für eine längere Nutzung im Alltag aber als wenig geeignet, da sie u. a. durchweichen und das Atmen erschweren.

Info: Infos haben auch das Robert-Koch-Institut auf www.rki.de und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung unter www.infektionsschutz.de im Internet zusammengestellt. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg hat unter 0711/904-39.555 eine Bürger-Hotline eingerichtet (werktags 9 bis 16 Uhr). Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar bietet werktags von 7.30 bis 15.30 Uhr ein Infotelefon unter 06221/522-18 81.