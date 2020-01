Eisenpräparate gibt es in vielen Varianten – sie einfach so einzunehmen, ist aber meist keine gute Idee. Foto: dpa

Von Kristina Thomas

Wenn es draußen lange dunkel ist und eine Erkältung die nächste ablöst, fühlen sich viele schlapp, blass und angreifbar – und suchen dann in der Drogerie oder Apotheke nach Mittelchen, die dem müden Körper wieder auf die Sprünge helfen sollen. Ganz vorne dabei: Nahrungsergänzungsmittel mit Eisen.

Glaubt man der Werbung, kann Eisen vor Müdigkeit schützen und Nerven, Immunsystem und Sinnesorgane fit halten. Doch Prof. Georgia Metzgeroth, Oberärztin für Hämatologie und Onkologie an der Universitätsklinik Mannheim, sagt: "Die freiverkäuflichen Eisenpräparate sind im Grunde viel zu niedrig dosiert, um einen Eisenmangel oder gar eine Eisenmangel-Anämie, also die Blutarmut, wirksam zu behandeln." Und in der Regel genügt eine ausgewogene Ernährung, um den Körper ausreichend mit Eisen zu versorgen.

> Nur nach ärztlichem Rat Eisenpräparate einnehmen: "In der Tat ist Eisenmangel immer noch die weltweit häufigste Mangelerscheinung. In Europa sind davon etwa 10 Prozent der Bevölkerung betroffen. Unter den Frauen sind es sogar 20 Prozent", sagt Metzgeroth. Doch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) raten, Eisenpräparate nur nach ärztlichem Rat einzunehmen. Denn es könne nicht ausgeschlossen werden, dass durch eine längerfristige, unkontrollierte Einnahme das Risiko von Diabetes sowie Herz- und Krebserkrankungen steige. Mehr als sechs Milligramm täglich soll man ohne ärztliche Absprache nicht zu sich nehmen.

> Symptome abklären lassen: Wenn man sich müde fühle, antriebsarm und blass, also die typischen Anämie-Symptome zeige, dann sei das ein Fall für den Arzt, erläutert Metzgeroth. Der müsse zunächst prüfen, ob es sich tatsächlich um einen Eisenmangel handelt.

> Wozu der Körper Eisen benötigt: "Eisen braucht man für alles: Als lebenswichtiges Spurenelement ist es an der Blutbildung und neurologischen Entwicklung beteiligt. Außerdem spielt es bei zahlreichen Stoffwechselvorgängen eine Schlüsselrolle", erklärt Metzgeroth.

> Mangelerscheinungen lassen auf sich warten: Eine Unterversorgung bemerkt man zunächst kaum. Denn der Körper greift als erstes auf vorhandene Reserven zu, erklärt Metzgeroth. Erst wenn man über längere Zeit zu wenig Eisen zu sich nimmt, kommt es zu einem Mangel. Zu den ersten Symptomen zählen eine trockene Haut, Haar- und Nagelbrüchigkeit, Einrisse in den Mundwinkeln sowie eine erhöhte Infektanfälligkeit.

Steuert man spätestens jetzt nicht gegen, kann es zur Blutarmut kommen. Sie zeigt sich in jedem Fall durch Müdigkeit, allgemeine Schwäche, Konzentrationsprobleme und die Störung in der Körpertemperaturregulation. Laut Metzgeroth können die Symptome noch vielfältiger sein: Manche erleben etwa das sogenannte Restless-Legs-Syndrom, bei dem die Beine nachts immer wieder zucken.

> Eisenmangel vorbeugen: Die DGE empfiehlt eine Eisenzufuhr von 10 Milligramm pro Tag für Männer und 15 Milligramm pro Tag für Frauen. Diese sei über eine gesunde, ausgewogene Ernährung auch gut zu erreichen. "Unsere wichtigsten Quellen für die Eisenzufuhr sind Brot, Fleisch, Wurstwaren und Gemüse", sagt die Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl von der DGE. Zu den eisenreichsten Lebensmitteln gehören Pfifferlinge, Spinat, Schwarzwurzeln, Linsen, Rindfleisch, Schweineschnitzel, Haferflocken, Roggen- sowie Weizenvollkornbrot. Vegetarier sollten darauf achten, viel Vitamin C mit der Nahrung aufzunehmen, da dieses die Aufnahme von Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln erhöht.