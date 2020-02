Von Constanze Werry

Voraussichtlich über 500.000 Menschen in Deutschland werden in diesem Jahr die Diagnose Krebs erhalten, schätzt das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ). Verschiedene Faktoren spielen für dessen Entstehung eine Rolle. Einige davon lassen sich nicht beeinflussen, andere dagegen schon. Laut DKFZ gehen Fachleute davon aus, dass 40 Prozent aller Krebserkrankungen vermieden werden könnten.

Rauchen

Der Europäische Kodex zur Krebsbekämpfung der Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt auf jeglichen Tabakkonsum zu verzichten. Je früher man mit dem Rauchen aufhört, desto stärker gleicht sich das Risiko an das von Nichtrauchern an. Was das Krebsrisiko durch E-Zigaretten angeht, liegen derzeit noch keine verlässlichen Langzeitstudien vor.

Rund 20 Prozent aller Krebsneuerkrankungen im Jahr 2018 in Deutschland ließen sich laut dem DKFZ aufs Rauchen zurückführen. Ursächlich sind teilweise Stoffe im Tabak selbst, vor allem aber Substanzen, die bei der Verbrennung entstehen.

Rauchen erhöht neben dem Risiko für Lungenkrebs auch das Risiko für Tumoren im Kopf- und Halsbereich, der Speiseröhre, an Leber, Bauchspeicheldrüse, Harnblase, Niere, Magen, Dickdarm, Eierstöcken und Gebärmutterhals sowie Erkrankungen des blutbildenden Systems.

(dpa) Krebspatienten sollten vor dem Besuch im Thermalbad oder Wellness-Hotel mit ihrem Arzt sprechen. Je nach Schwere und Art der Erkrankung hat eine Wellness-Behandlung eventuell unerwünschte Nebenwirkungen, warnt der Krebsinformationsdienst. So ist die Haut nach vielen Krebstherapien deutlich empfindlicher, manche Peelings oder Schlammpackungen sind dann eher ungeeignet. Auch von Massagen in Tumornähe wird abgeraten.

Alkohol

Experten empfehlen den Konsum gering zu halten, der komplette Verzicht ist laut Kodex noch besser, um das Krebsrisiko zu senken. Für das Krebsrisiko spielt Ethanol eine Rolle, noch entscheidender ist aber Acetaldehyd. Eine Verbindung, über die Alkohol im Körper abgebaut wird. Durch Alkohol erhöht sich vor allem das Risiko für Krebserkrankungen in Mundhöhle, Speiseröhre und Kehlkopf, für Brust-, Leber-, Dickdarm- und Enddarmkrebs. Die gute Nachricht: Durch geringeren Alkoholkonsum verringert sich nach mehreren Jahren auch das Krebsrisiko.

Sport und Bewegung

Nicht nur mit Blick auf das Körpergewicht wirken sich regelmäßiger Sport und Bewegung positiv aus. Laut dem DKFZ vermuten Forscher darüber hinaus, dass körperliche Bewegung chronische Entzündungsprozesse im Körper positiv beeinflussen kann – genau wie das Immunsystem und körpereigene Mechanismen zur Reparatur des Erbguts. Alles Faktoren, die die Entstehung von Krebs beeinflussen können.

Statistisch gesehen erkranken körperlich aktive Menschen seltener an Dickdarmkrebs, Brust- und Gebärmutterkörperkrebs. Auch bei Erkrankungen der Nieren, Lunge, Bauchspeicheldrüse, Prostata, Eierstöcken und Magen gibt es möglicherweise einen Zusammenhang.

Der Kodex empfiehlt wöchentlich 150 Minuten moderate Bewegung – wie zügiges Gehen – oder 75 Minuten intensive körperliche Betätigung. Dazu zählen neben Sport wie Joggen oder Schwimmen auch schweißtreibende Haus- und Gartenarbeit sowie die Fahrt mit dem Rad zur Arbeit.

Ernährung

Hier gelten vor allem rotes Fleisch – also das Fleisch von Schwein, Rind und Lamm – sowie industriell verarbeitete Fleischwaren wie Wurst als Risikofaktor für Dick- und Enddarmkrebs. Entsprechend rät der Kodex zu wenig Fleisch – im besten Fall weniger als 500 g die Woche. Das DKFZ empfiehlt, möglichst auf pflanzliche Nahrungsmittel zu setzen, viel Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zu essen. Bei Brot, Nudeln und anderen Getreideprodukten sollte man möglichst Vollkorn den Vorzug geben. Und Öle sollten einen möglichst hohen Gehalt an ungesättigten Fettsäuren enthalten – wie Raps- und Olivenöl.

Stillen und Hormone

Mütter, die im ersten halben Jahr stillen, haben ein geringeres Risiko in ihrem späteren Leben an Brustkrebs zu erkranken. Das liegt daran, dass Stillen vermutlich günstige Veränderungen in der Struktur der Brust bewirkt und auch die Hormone werden wohl positiv beeinflusst.

Bei Hormonersatztherapien während der Wechseljahre ist dagegen Vorsicht geboten. Werden in dieser Phase die zurückgehenden weiblichen Geschlechtshormone längerfristig ersetzt, kann dies zu einem erhöhten Brustkrebsrisiko führen. Wie groß das Risiko tatsächlich ist, darüber ist sich die Forschung allerdings uneins.

Sonnenschutz

Er ist zur Vorbeugung von Hautkrebs besonders wichtig, da alle Arten von UV-Strahlung das Erbgut schädigen können. Vor allem schwarzer Hautkrebs gilt als besonders aggressiv. Deshalb sollte man sich nicht ungeschützt der Sonne aussetzen. Das gilt besonders für Kinder.

Impfung

Als besonders relevant zur Vorbeugung wird die Impfung gegen Humane Papillomviren (HPV) eingeschätzt. Vor allem Gebärmutterhalskrebs und dessen Vorstufen werden weltweit am häufigsten durch HPV hervorgerufen. Jungen und Mädchen zwischen 9 und 14 Jahren sollten sich daher den Empfehlungen nach gegen HPV impfen lassen.

Früherkennung

Wer gesetzlich krankenversichert ist, kann diverse Screening-Angebote in Anspruch nehmen: Männer und Frauen eine Hautkrebsvorsorge ab 35 Jahren, sowie zwischen 50 und 54 Jahren einen Test auf verstecktes Blut im Stuhl. Frauen haben Anspruch auf eine Darmspiegelung ab 50 Jahren, Brustkrebsvorsorge ab 30, Gebärmutterhals-Sreening zwischen 20 und 34 Jahren jährlich, ab 35 Jahren alle drei Jahre. Für Männer besteht das Angebot einer Darmspiegelung ab 55 Jahren, und Prostata-Screening ab 45 Jahren. Nähere Auskünfte kann der behandelnde Arzt erteilen. Infos auch unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/krebsfrueherkennung.