Von Michael Abschlag

Heidelberg. Christian Wolf ist Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Leiter der Sektion Kognitive Neuropsychiatrie am Uniklinikum Heidelberg.

Herr Wolf, die WHO geht davon aus, dass sich die Zahl der Demenzfälle weltweit in den nächsten Jahrzehnten verdreifacht. Wie bewerten Sie das?

Die Einschätzung ist wenig überraschend. Wenn man von einer weltweiten Verdreifachung spricht, muss man da genauer hinschauen. Aber dass die Zahl grundsätzlich steigt, ist nicht neu. Die wichtigsten Faktoren sind ja auch in der jüngsten Publikation der WHO genannt: das Bevölkerungswachstum und das Alter. Der Altersdurchschnitt steigt stetig, und damit steigt auch das Demenzrisiko. Der WHO-Report nimmt aber eine Art Justierung verschiedener, bekannter Risikofaktoren vor. Andererseits präzisiert er auch Anknüpfungsstellen für individuelle, gesellschaftliche und politische Maßnahmen. Wenn man an den Risikofaktoren etwas ändern kann, kann man auch die Zahl der Demenzfälle verringern oder rechtzeitig Maßnahmen ergreifen, um auch in der Zukunft Patienten optimal zu versorgen.

Welche Risikofaktoren sind das?

Dazu gehört vieles, was den persönlichen Lebensstil betrifft. Der aktuellste Report der WHO bezieht zur weltweiten Vorhersage demenzieller Erkrankungen explizit drei körperliche Faktoren ein, nämlich Fettleibigkeit, Zuckerkrankheiten und das Rauchen. Es geht also um körperliche Faktoren, die etwas mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu tun haben, und mit den längerfristigen Auswirkungen dieser Erkrankungen auf das Gehirn. Aber das ist nur ein Aspekt. Der Report bezieht auch den Einfluss der Bildung mit ein: Eine Verbesserung der Bildungslandschaft kann durchaus Demenz vorbeugen. Allerdings sagt er nichts über lebenslanges Lernen. Er tut so, als sei das Bildungsniveau nach dem 25. Lebensjahr konstant, was natürlich in der Realität nicht stimmt. Es gibt auch noch weitere Faktoren, die von der WHO in den letzten Jahren genannt wurden, etwa Alkohol, Depressionen, soziale Isolation, Unfälle und körperliche Inaktivität. All diese Risikofaktoren sind grundsätzlich modifizierbar.

Das heißt, das Risiko steigt nicht nur durch die Alterung der Gesellschaft, sondern auch das persönliche Risiko steigt?

So ist es. Die wichtigsten Prädiktoren der Studie waren: Die Bevölkerung nimmt zu, die Menschen werden älter. Aber es gibt zugleich viele Risikofaktoren, die veränderbar sind – zum einen durch persönliches Verhalten und zum anderen durch gesellschaftliche Maßnahmen. Dazu gehören etwa Bildungsangebote, ein besserer Zugang zu psychiatrischer Versorgung, Förderung von körperlicher Aktivität und Ähnliches.

Das wäre eine Aufgabe des Gesundheitswesens?

Des Gesundheitswesens und auch des Individuums. Das muss Hand in Hand gehen, und das sagen ja indirekt auch die Autoren dieser Studie.

In einigen Ländern, wie Katar und Saudi-Arabien, wird eine besonders starke Zunahme der Fälle erwartet. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Das liegt vor allem an Alterung und am Bevölkerungswachstum. In bestimmten Regionen, etwa der Nordsaharazone, wird man das größte Bevölkerungswachstum verzeichnen, und das treibt die Entwicklung an. Umgekehrt haben wir das niedrigste Wachstum in asiatischen Ländern, insbesondere in Japan. Eine Erklärung ist, dass Japan in den letzten Jahrzehnten extrem viel in Bildung investiert hat und der Lebensstil seit jeher eine große Rolle spielt.

Und wie sieht es in Deutschland aus?

In Deutschland wird ein niedrigerer Anstieg erwartet als im westeuropäischen Durchschnitt. In Westeuropa liegt die Prognose bei 74 Prozent, in Deutschland bei etwa 65 Prozent. Das wäre ein Anstieg von aktuell 1,7 Millionen 2019 auf 2,8 Millionen Fälle im Jahr 2050. Allerdings muss man dazusagen, dass in dem Report Demenzen unabhängig von ihrer Ursache erfasst wurden. Deshalb lässt sich nicht sagen, wie viele Fälle etwa auf eine Alzheimer-Erkrankung oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zurückgehen. Der Bericht sagt auch nichts darüber aus, wie schwer sie ausgeprägt sind. Ein wichtiger Aspekt, der leider etwas untergeht, ist das Verständnis der Ursachen. In diesem Bereich sollten mehr Anstrengungen unternommen werden, auch, bessere Behandlungsstrategien zu entwickeln. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, der ein größeres Augenmerk verdient. Sonst entsteht der Eindruck, die Zahlen würden zwangsläufig steigen, und das wäre fatalistisch. Genau das sollte der Report nicht erreichen, sondern, im Gegenteil, zu Veränderung motivieren.

Wird es denn irgendwann möglich sein, Demenz zu heilen? Etwa mit einem Medikament?

Ja, durchaus. Aber Demenz ist, wie gesagt, ein Oberbegriff für sehr vielfältige Ursachen. Man wird sich der besten Behandlung nur dann nähern können, wenn man die Ursachen sorgfältig untersucht und dann auch ursachenbezogene Therapien entwickeln kann. Ich glaube durchaus, dass sich bis 2050 da noch sehr viel tun wird.