In einigen Bundesländern sind bereits Osterferien. Das sorgt für Andrang an den Airports, wie hier am Samstag in Hannover. Foto: dpa

Berlin/München (dpa) - Auch wenn an vielen deutschen Flughäfen keine Maskenpflicht mehr gilt, raten die Airports weiter zum Tragen der Corona-Schutzmasken. "Wir empfehlen weiter, medizinische oder bestenfalls FFP2-Masken zu tragen", sagt etwa ein Sprecher des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER).

Weitere Corona-Hygieneregeln wie das Abstandhalten sollten eingehalten werden. Der Sprecher verwies außerdem auf die Option des kontaktlosen Eincheckens an Check-in-Automaten. Eine Maskenpflicht gibt es am BER nicht mehr.

Das gilt unter anderem auch für die Terminals der Flughäfen in München, Frankfurt, Köln/Bonn und Düsseldorf. Von all den genannten Airports kommt aber die Empfehlung, weiter Maske zu tragen. Besonders dort, wo Abstände kurzzeitig nicht eingehalten werden können: etwa am Check-in, den Fluggastkontrollstellen, an den Gates sowie bei der Gepäckausgabe, so der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport.

Eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Innenbereich besteht indes weiterhin am Hamburger Flughafen. Dies erfolge aufgrund der Hamburger Hotspot-Regelung, erklärt eine Sprecherin.

Doch auch wenn in vielen deutschen Flughafen-Terminals keine Maskenpflicht mehr besteht, sollte man die Masken nicht einfach zu Hause lassen. An Bord kann die Lage anders aussehen. So weist etwa die Lufthansa darauf hin, dass beim Boarding, während der Zeit an Bord und beim Verlassen des Flugzeugs eine medizinische Maske getragen werden muss.

