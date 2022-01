Von Tim Müller

Sie sollen das Mittel der Wahl sein, wenn man schnell Gewissheit haben, oder einfach nur Vorsicht walten lassen will: Corona-Selbsttests. Doch nicht alle im Handel verfügbaren sind zuverlässig. Das zeigte zuletzt eine Laboruntersuchung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). Demnach können einige Selbsttests eine Infektion mit Sars-CoV-2 nicht mal erkennen, wenn eine sehr hohe Viruslast vorliegt. Laut PEI sind die meisten Selbsttests aber zuverlässig.

Ein wichtiger Unterschied

Oftmals werden die Begriffe Schnelltest und Selbsttest synonym verwendet. Diese Gleichsetzung ist nicht richtig, denn die beiden Test-Arten unterscheiden sich. Schnelltests werden durch geschultes Personal in Testzentren oder Arztpraxen mithilfe eines Nasen- oder Rachenabstriches durchgeführt. Selbsttests dagegen sind für den Gebrauch zu Hause gedacht. Sie können in Alltagssituationen helfen und werden – wie der Name sagt – vom Anwender selbst durchgeführt. Proben werden aus dem vorderen Nasenbereich entnommen. Da Schnell- und Selbsttests die gleichen Virusbestandteile nachweisen, zählen beide zu den Antigentests.

Sensitivität ausschlaggebend

Einige Selbsttests entpuppten sich bei den Untersuchungen des PEI als nicht zuverlässig – sie boten nicht einmal die erforderliche Sensitivität, um eine Infektion mit hoher Viruslast nachweisen zu können. Hier sind also falsch-negative Ergebnisse möglich. Die prozentuale Wahrscheinlichkeit, mit der ein Infizierter auch tatsächlich als infiziert erkannt wird, muss einen geforderten Mindestwert von 75 Prozent bei sehr hoher Viruslast erreichen. Sonst gilt der Test nicht als zuverlässig.

Finger weg

Diese Selbsttests schnitten bei der PEI-Untersuchung besonders schlecht ab:

> New Coronavirus (Sars-CoV-2) N Protein Detection Kit von Beijing Savant Biotechnology Co., Ltd

> Inist Covid-19 Ag Rapid von Absology Co., Ltd.

> Fanttest Novel Coronavirus (Sars-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassette von Hangzhou Fanttest Biotech Co., Ltd.

Zugreifen

Die folgenden Selbsttests, weisen dagegen eine große Sensitivität auf. Sie alle erkennen eine hohe Viruslast zu 100 Prozent und eine mittlere zu über 70 Prozent. Erhältlich sind sie in Discountern, Supermärkten und Drogerien sowie im Internet:

> Covid-19-Antigen-Test von New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd.

> Wantai SARS-CoV-2 Ag Rapid Test von Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.

> Tigsun COVID-19 Saliva Antigen Rapid Test von Beijing Tigsun Diagnostics Co., Ltd.

Auch die nachfolgenden Tests zeichnen sich durch eine 100-prozentige Zuverlässigkeit bei hoher Viruslast aus. Zeigt man typische Symptome, sind die Tests also sehr gut geeignet, um schnell Gewissheit über eine mögliche Corona-Infektion zu haben. Bei mittlerer Viruslast sind sie allerdings nicht wirklich aussagekräftig. Die Selbsttests sind ebenfalls in Discountern und Drogerien erhältlich:

> Novel Coronavirus 2019-nCoV Antigen Test von Beijing Hotgen

> SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest von Xiamen Boson Biotech Co., Ltd

> Genrui SARS-CoV-2 Antigen Test Kit (Colloidal Gold) von Genrui Biotech Inc.

> Rapid Covid-19 Antigen Test von Anbio Biotechnology Co., Ltd

Auch Omikron wird nachgewiesen

Fast alle in Deutschland erhältlichen Antigentests sprechen auf das Nucleocapsid-, kurz N-Protein, des Coronavirus an, das sich bei Omikron kaum verändert hat. Dieser Fakt legt laut Experten nahe, dass zuverlässige Schnelltests auch die Omikron-Variante nachweisen können.

Aber nicht überschätzen

Generell sollte man den Nutzen von Corona-Antigentests nicht überschätzen. Das negative Ergebnis eines Antigen-Tests kann eine Infektion mit dem Coronavirus nicht vollständig ausschließen. Dies kann nur ein PCR-Test. Dementsprechend sind Abstand halten, Kontaktreduzierung und Hygienemaßnahmen weiter wichtig.

Info: Alle untersuchten Tests unter: https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/testsysteme.html