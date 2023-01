Tübingen/Calw. (dpa) Längst ist in zahlreichen Kreisen und Gemeinden Baden-Württembergs der Kampf um Landärzte ausgebrochen. Vor allem Hausärzte fehlen, aber auch Kinderärzte sind vonnöten. Die Medizinische Fakultät der Universität Tübingen und der Landkreis Calw erprobten jüngst, wie Studierende schon sehr früh und stärker mit einem Arztberuf in Berührung kommen können.

Im Landkreis Calw haben sich zehn Studierende aus dem zweiten und vierten Semester ihres Medizinstudiums eine Woche lang getroffen und dort das vorklinische Wahlpflichtfach "Das volle Leben" absolviert.

Unter Ihnen war Hanna Rathke, die in Tübingen im zweiten Semester Medizin studiert. Sie weiß schon ganz genau, was sie will. "Ich will nicht in der Stadt leben und später Kinder haben. Deswegen will ich mein Studium und den späteren Berufsort danach ausrichten", sagt die 20-Jährige aus dem Kreis Böblingen.

Von ihrem Einsatz in Calw ist sie begeistert. "Mir ist es wichtig, meine Patienten zu kennen. Das fehlt in der Stadt", sagt Rathke. Während der Kennenlern-Woche war sie unter anderem in einer Hausarztpraxis, in einem Pflegeheim und einem Hospiz. "Ich habe jetzt einen guten Überblick, welche medizinische Versorgungen es in Calw gibt und konnte mit Patienten und Experten reden."

Durch den direkten Kontakt und dem Bearbeiten realer Patientenfälle hatten die Studenten auch einen Einblick in die Kommunikation zwischen Ärzten mit anderen Gesundheitsberufen wie zum Beispiel der Pflege und Physiotherapie. "Für uns war es wichtig, die Region mit all ihren verschiedenen Akteuren des Gesundheitswesens von Anfang an mit einzubinden", sagt Thorsten Doneith, Facharzt für Allgemeinmedizin an der Universität Tübingen.

Die Studenten sollen nicht nur komplexe Krankheiten im Elfenbeinturm der Kliniken lernen, erklärt die Ärztliche Direktorin und Leiterin des Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung des Universitätsklinikums Tübingen, Stefanie Joos.

Auch die Ausbildung an Krankheitsbildern, die nicht so weit fortgeschritten sind und einen normalen Verlauf haben, sei wichtig. Dies sehen die Studenten hauptsächlich in Praxen. Das vom Wissenschaftsministerium geförderte Modellprojekt des Landes sei ein Puzzlestein.

Studien belegten, dass ein "Klebeeffekt" entsteht, wenn man Studierende in den ländlichen Raum zum Praktikum schickt. "Wenn es uns in einer Region gefällt und wir beispielsweise tolle ...