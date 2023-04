AFP. Noch kann sich der Frühling nicht so ganz durchsetzen: Mal weht ein laues Lüftchen, dann geht es mit den Temperaturen wieder bergab. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten ist vielen Menschen zum Gähnen zumute. Was die Frühjahrsmüdigkeit verursacht und vertreibt – hier ein Überblick:

Was ist Frühjahrsmüdigkeit? Meist zeigt sich das große Frühjahrsgähnen, wenn es einige Tage mit wärmeren Temperaturen gab. Viele fühlen sich schlapp und müde. Andere leiden unter Kreislaufbeschwerden, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwäche, Gereiztheit oder Schlaflosigkeit. Nach zwei bis vier Wochen sollte dies aber überwunden sein.

Welche Ursachen gibt es? Eine erhebliche Rolle spielen die Hormone. Nach den dunklen Wintermonaten ist die Konzentration des sogenannten Schlafhormons Melatonin im Blut besonders hoch. Der "Gute-Laune-Botenstoff" Serotonin, dessen Speicher hingegen relativ leer ist, braucht für seine Entstehung Tageslicht, das eine Hormondrüse im Hirn aktiviert.

Die Ernährung kann auf die Stimmung einwirken – genauer gesagt: auf die Botenstoffe, die der Körper bildet. "Lebensmittel wie Soja, Cashewnüsse, Bananen, Datteln, Avocados, Hülsenfrüchte, Haferflocken, oder Mozzarella enthalten L-Tryptophan", sagt Andreas Michalsen, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Naturheilkunde am Immanuel Krankenhaus Berlin. Diese essenzielle Aminosäure, die der Körper nicht selbst herstellen kann, helfe dabei, den Serotonin-Spiegel zu normalisieren. Hintergrund: L-Tryptohan ist eine Vorstufe des Botenstoffs, der ausgeglichen und zufrieden macht.

Mit der Steigerung des Serotonins drosselt der Körper gleichzeitig die Produktion von Melatonin. Weil dies alles im Frühling nicht geregelt abläuft, gerät das System vorübergehend ins Ungleichgewicht. Die Folge ist ein Kampf der Hormone – all das strengt an, und der Körper fordert zu den unpassendsten Zeiten eine Verschnaufpause. Und: Während sich die Blutgefäße bei kaltem Wetter verengen, um wenig Wärme zu verlieren, weiten sie sich bei ansteigenden Temperaturen etwas. Dadurch sinkt der Blutdruck leicht ab, was Müdigkeit oder auch Kreislaufprobleme verursacht.

Was hilft gegen Frühjahrsmüdigkeit? Licht ist die beste Therapie. Es kurbelt die Produktion von Serotonin und Vitamin D an und stoppt tagsüber die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Deshalb raten Experten zu möglichst viel Bewegung im Freien. Wenn es geht, also mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren und die Pause nach draußen verlagern. Schlappe Büromenschen sollten statt des Aufzugs die Treppe nutzen.

Da der Körper das Sonnenlicht auch über die Netzhaut aufnehmen muss, um vermehrt Serontonin zu bilden, raten Experten zum zeitweiligen Verzicht auf die Sonnenbrille. Zudem ist ein Mittagsschläfchen nicht immer hilfreich, denn dann wird wieder mehr Melatonin gebildet und "Glückshormon" verbraucht. Wechselduschen oder Saunabesuche bringen den Kreislauf zusätzlich in Gang.

Worauf sollte bei der Ernährung geachtet werden? Bei der Ernährung empfehlen Experten viel Getreide und Getreideprodukte aus Vollkorn, Kartoffeln, Hülsenfrüchte sowie vor allem viel Obst und Gemüse. In einigen Obstsorten wie Bananen, Äpfeln und Ananas ist sogar der Stimmungsmacher Serotonin in Spuren enthalten. Ausreichend zu trinken hilft, Müdigkeit und Konzentrationsstörungen zu vermeiden.