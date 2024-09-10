Donnerstag, 25. September 2025

Plus Suizidalität

Hier gibt es Hilfe, wenn das Leben schwerfällt

Der Gedanke, so nicht mehr leben zu wollen, kommt bei psychischen Erkrankungen, aber auch in Lebenskrisen vor. Das Wichtigste: darüber reden. Mit wem, wie? Experten-Rat für Betroffene und Angehörige.

10.09.2024 UPDATE: 31.01.2025 08:14 Uhr 3 Minuten, 56 Sekunden

Von Bettina Lüke

Kassel/Berlin. (dpa-tmn) Über 10.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr durch Suizid, viele weitere unternehmen Versuche. Aber: Bei Suizidalität ist Hilfe möglich und ein Suizid vermeidbar, sagt auch Prof. Dr. Reinhard Lindner, einer der beiden Leiter des Nationalen Suizidpräventionsprogramms für Deutschland (NaSPro). 

Er erklärt, wie Menschen mit

