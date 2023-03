Auch für Fitnessstudios gibt es Gütesiegel. Der Tüv Süd etwa zertifiziert Studios nach DIN 33961, wenn sie gewisse Anforderungen an Ausstattung und Betrieb erfüllen. Oft entsprechen aber auch Studios, ...

Ein gutes Studio sollte laut der Stiftung Gesundheitswissen außerdem genug Platz bieten. Das ist gegeben, wenn die Trainingsfläche in verschiedene Bereiche unterteilt ist – wenn also die Geräte getrennt von den Hanteln stehen oder es einen eigenen Bereich für Dehnübungen gibt.

Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit: All das sollte man im Studio trainieren können – und dafür braucht es dort unterschiedliche Geräte. Für das Ausdauertraining eignen sich beispielsweise Crosstrainer, Laufbänder und Fahrradergometer. Für das Krafttraining sind unter anderem freie Gewichte geeignet und für die Beweglichkeit Sprossenwände, Matten und Wackelbretter.

tmn. Eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio kann der richtige Weg sein, um den Vorsatz "Mehr Bewegung" anzupacken. Wie erwischt man ein Studio, das gute Trainingsbedingungen bietet? Die Stiftung Gesundheitswissen und die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen raten, auf folgende Dinge zu achten:

Individuelle Betreuung

Welche Geräte sind etwas für mich? Mit wie vielen Wiederholungen steige ich auf der Beinpresse ein? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, muss man erst mal wissen, wo man sportlich überhaupt steht.

Vor dem ersten Training sollte daher eine Fachkraft des Studios einschätzen, wie es um Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit bestellt ist. Idealerweise ergibt sich daraus ein individueller Trainingsplan, der auf die sportlichen Ziele zugeschnitten ist. Der Trainer oder die Trainerin sollte Ihnen bei diesem Termin außerdem die Übungen und Geräte zeigen und erklären.

Qualifiziertes Personal

Die Stiftung Gesundheitswissen rät, im Studio nachzufragen, welche Ausbildung die Trainingskräfte haben. Denn um eine gute Betreuung sicherzustellen, sollte das Personal qualifiziert sein. Das kann ein sportwissenschaftliches Studium sein oder auch eine Ausbildung zur Sport- oder Gymnastiklehrerin oder zum Physiotherapeuten.

Auf Zertifizierungen achten

Auch für Fitnessstudios gibt es Gütesiegel. Der Tüv Süd etwa zertifiziert Studios nach DIN 33961, wenn sie gewisse Anforderungen an Ausstattung und Betrieb erfüllen. Oft entsprechen aber auch Studios, die kein Gütezeichen tragen, diesen Anforderungen, heißt es von der Stiftung Gesundheitswissen.

Preis beurteilen

Zunächst sei es laut der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen sinnvoll, neben möglichen Rabatten auf die regulären Beiträge pro Monat zu schauen. Diese liegen je nach Studio zwischen 10 und mehr als 100 Euro. Kunden tun außerdem gut daran, erst mal ein kostenloses Probetraining zu vereinbaren, die Öffnungszeiten und Erreichbarkeit des Studios zu prüfen und vor einer möglichen Vertragsunterschrift das Kleingedruckte zu lesen – am besten in Ruhe zu Hause.

Unzulässige Preiserhöhungen

Die Verbraucherzentrale warnt vor teilweise unzulässigen Preiserhöhungen von Fitnessstudios während eines laufenden Vertrags. Anbieter erhöhten vermehrt ihre Preise – teils auch in laufenden Verträgen. "Eine solche nachträgliche Preiserhöhung ist nicht ohne Weiteres möglich. Verträge sind grundsätzlich so einzuhalten, wie sie vereinbart wurden", so die Verbraucherschützer.

Werde ein Beitrag angepasst, müssten die Bedingungen dafür klar in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) stehen – sonst sei die Preisänderung nicht gültig. Liegt keine gültige Klausel vor und stimmt man einer Preiserhöhung während der Vertragslaufzeit auch nicht zu, bleibt es nach Angaben der Verbraucherzentrale beim ursprünglichen Preis.

Kündigungsfristen im Blick haben

Wichtig sei, sich generell die Kündigungsfristen aufzuschreiben und seine Mitgliedschaft rechtzeitig zu beenden. Passiert das nicht, werde der Vertrag oft automatisch verlängert. Seit Juli 2022 können viele Verträge auf der Internetseite des jeweiligen Anbieters über einen Button gekündigt werden. Ansonsten funktioniere dies auch per Mail oder Post.