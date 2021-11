Von Constanze Werry

Zu hoher Blutdruck ist weit verbreitet – rund ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland ist laut der Deutschen Herzstiftung betroffen. Warum es wichtig ist, seine Werte zu kennen und wie man den Blutdruck senken kann – die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Wieso ist es wichtig, sich auch in Coronazeiten mit seinem Blutdruck zu beschäftigen? "Krankheiten laufen ja weiter – trotz epidemischer Lage", sagt der Kardiologe Dr. Dr. Bernhard Kuhn. "Und in Krisen – gerade auch der Coronakrise – steigt durch Ängste und Stress der Blutdruck. Das kann gerade bei Menschen, die ohnehin eine Neigung zu hohem Blutdruck haben, ein Problem werden." Der Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und Hypertensiologie empfiehlt ohnehin regelmäßig den Blutdruck zu kontrollieren, in der akuten Coronalage aber besonders.

Was gilt als optimaler Blutdruck? Immer wieder geistert der Wert 120/ 80 mmHg durch die Weltgeschichte. "Da sind die Meinungen allerdings geteilt", erläutert Kuhn. "Dieser Wert stammt aus den USA und wurde unter Bedingungen bestimmt, die nicht alltagstauglich sind." Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie und die Hochdruckliga richten sich daher auch nicht nach diesem Wert. Bei jüngeren gesunden Menschen liegt der Richtwert bei 130/ 80 mmHg. Ab einem dauerhaften Wert über 140/ 90 mmHg spricht man von Hypertonie – also Bluthochdruck.

Warum ist ein zu hoher Blutdruck ein Problem? "Weil Organe geschädigt werden", so Kuhn. Betroffen sind vor allem Herz, Nieren und Augen. "Durch Bluthochdruck bildet sich in der Herzwand Bindegewebe statt Muskeln." Dadurch wird das Herz schwächer und es kann zum Beispiel zu Herzinsuffizienz kommen. "Das zweite Problem beim Herzen ist, dass durch Bluthochdruck die Arterien verstärkt verkalken."

Es kann zur Entwicklung von Schrumpfnieren kommen, die auf lange Sicht eine Dialyse-Behandlung notwendig machen. Außerdem können die Augen irreparabel geschädigt werden. "Die Arterien in der Netzhaut ziehen sich zusammen, was zu Blindheit führen kann", so Kuhn.

Wie oft ist eine Messung sinnvoll? "Millionen von Männern und Frauen kennen ihren Blutdruck überhaupt nicht, weil sie ihn nicht messen lassen", sagt Prof. Thomas Voigtländer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung. "Bei jedem Arztbesuch, wenn man zum Hausarzt wegen eines neuen Rezepts geht oder zur Augenärztin wegen einer Brille, kann man darum bitten, dass der Blutdruck gemessen wird", so der Kardiologe und Intensivmediziner am Cardioangiologischen Centrum Bethanien in Frankfurt am Main.

Die Herzstiftung empfiehlt ab dem 40. Lebensjahr den Blutdruck regelmäßig zu messen. Ist ein hoher Blutdruck in der Familie bekannt, sei die routinemäßige Blutdruckmessung sogar schon früher sinnvoll. Bluthochdruck-Patienten sollten am besten jeden Tag ihre Werte erfassen.

Wie kann man seinen Blutdruck mit einem Blutdruckmessgerät selbst kontrollieren?Am besten an einen Küchen- oder Schreibtisch setzen. Zunächst die Manschette des Blutdruckmessgeräts so am Oberarm anbringen, dass sie sich auf Höhe des Herzens befindet. Der Unterarm liegt entspannt auf dem Tisch. Bevor es ans Messen geht, sollte man erst mal zur Ruhe kommen – ein bisschen durchatmen und Ablenkung wie zum Beispiel durch das Smartphone vermeiden. Die Beine sollten nicht übereinandergeschlagen werden.

Dann zum ersten Mal messen und die Messung mit etwa einer halben Minute Pause zwei- oder dreimal wiederholen. Beim wiederholten Messen fällt der Wert meist niedriger aus. Maßgeblich ist laut der Deutschen Herzstiftung der Durchschnittswert der letzten beiden Messungen. Die Werte werden am besten notiert. So hat man selbst und gegebenenfalls der Arzt oder die Ärztin den besten Überblick.

Was kann ich tun, um den Blutdruck auf natürliche Weise zu senken? Die Fünf-Punkte-Empfehlung der Deutschen Herzstiftung lautet: Regelmäßige Bewegung – am besten 30 Minuten Ausdauerbewegung wie stramme Spaziergänge oder Radfahren an mindestens fünf Tagen in der Woche –, mit dem Rauchen aufhören, Salz und Zucker reduzieren, Übergewicht vermeiden sowie ausreichende Entspannung in den Alltag integrieren.

Wann sind Medikamente nötig? Bei nachgewiesenem Bluthochdruck – also Werten über 140/ 90 mmHg – kommt eine medikamentöse Behandlung in Frage.

Info: Das Patientenseminar "Herz unter Druck – Ursachen, Diagnose und Therapie des Bluthochdrucks" am Mittwoch, 24. November, im Hörsaal der Medizinischen Klinik, Im Neuenheimer Feld 410, Heidelberg entfällt.