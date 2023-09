EILMELDUNG 09:14 Uhr

Totes Mädchen in Wunsiedel - Mann wegen Vergewaltigung angeklagt

Fünf Monate nach der Tötung eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 25 Jahre alten Mann wegen Vergewaltigung erhoben. Am Tod des Mädchens soll er jedoch nicht schuld sein: Verantwortlich dafür ist nach Erkenntnissen der Ermittler ein elf Jahre alter Junge, der noch nicht strafmündig ist, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten.