Von Constanze Werry

Ein Herzinfarkt kann Männer wie Frauen treffen – allerdings können sich die Symptome unterschiedlich äußern. Der Kardiologe und Experte für Herzkatheter, Dr. Mohammed Natour, Absolvent der Uni Heidelberg und über 22 Jahre bis zur Übergabe seiner Praxisklinik in Heidelberg tätig, dazu im Interview.

Wer ist häufiger von Herzinfarkten betroffen – Männer oder Frauen?

Männer haben ein höheres Risiko als Frauen. Das liegt daran, dass sie in der Regel mehr Risikofaktoren für Herzkrankheiten – vor allem für die Koronare Herzkrankheit – aufweisen als Frauen. Verantwortlich dafür sind Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung, Diabetes, Rauchen aber auch das männliche Geschlecht stellt ein Risiko für diese Erkrankungen dar.

Frauen erleiden oft erst nach der Menopause einen Herzinfarkt – woran liegt das?

Dann fällt der schützende Effekt des Östrogens weg. Östrogen ist ein Hormon, das vor den Wechseljahren einen schützenden Effekt auf das Herz-Kreislauf-System hat. Das Hormon sorgt dafür, dass die Wände der Blutgefäße und insbesondere der Herzkranzgefäße elastisch bleiben, den Blutdruck regulieren und das Blut weniger anfällig für die Bildung von Gerinnseln wird. Mit dem Einsetzen der Menopause sinkt der Östrogenspiegel drastisch ab, wodurch sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt bei Frauen dann erhöht.

Schmerzen, die in den Arm ausstrahlen, Atemnot, kaltschweißig – das zählt zu den klassischen Symptomen eines Herzinfarkts – bei Männern. Bei Frauen zeigt sich ein Herzinfarkt oft unspezifischer. Inwiefern?

Das stimmt. Allerdings muss ich sagen, die Herzinfarktsymptome bei Männern und Frauen sind sich ähnlicher, als dass sie sich unterscheiden. Neben den aufgezählten Symptomen gehören zum Beispiel auch Druck in der Brust, Schmerzen zwischen den Schulterblättern oder plötzlich auftretende Kurzatmigkeit dazu. Dennoch sind die Symptome bei Frauen oft unspezifischer. Das kann zum Beispiel Übelkeit sein, Erbrechen, Benommenheit, Schwindel oder ungewöhnliche Müdigkeit mit Abnahme der Belastbarkeit – manchmal aber auch eine depressive Stimmung, die nicht erklärbar plötzlich auftritt.

Was ist die häufigste Ursache für einen Herzinfarkt?

Die häufigste Ursache liegt darin, dass die Herzkranzgefäße erkrankt sind. Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, fehlender Sport und depressive Verstimmung oder auch Diabetes, Geschlecht und Alter stellen Risikofaktoren dar – die Ursache per se ist aber die Koronare Herzkrankheit.

Was muss man sich unter der Koronaren Herzkrankheit vorstellen und wie entsteht der Infarkt ?

Dabei handelt es sich um eine durch "Kalkablagerung" in den Gefäßwänden entstandene Einengung der Herzkranzgefäße. Bricht diese Kalkablagerung ab, so werden sofortige zum Teil überschießende "Reparaturmechanismen" durch Aktivierung des Gerinnungssystems in Gang gesetzt und führen dann zum Gefäßverschluss. Die Herzmuskel-Region, die durch das verschlossene Gefäß normalerweise mit Blut versorgt wird, bekommt kein Blut mehr, das führt ohne sofortige Behandlung zum Infarkt.

Ist die Behandlung bei Männern und Frauen vergleichbar?

Einmal richtig diagnostiziert, sollte sich die Behandlung bei Frauen und Männern nicht unterscheiden. Denn es gilt, das verschlossene oder stark verengte Gefäß, das zum Infarkt geführt hat, so schnell wie möglich wieder aufzumachen. Das erfolgte früher mit Medikamenten. Seit über 45 Jahren gibt es ein etabliertes, weltweit eingesetztes Verfahren, das nennt sich Percutaneous coronary intervention – übrigens von dem Heidelberger Arzt Andreas Grüntzig 1977 entwickelt. Dabei führt der Kardiologe einen Katheter in das Koronargefäß ein, erweitert, beziehungsweise öffnet mittels eines Ballons die verschlossene Stelle wieder und baut eine Gefäßstütze, einen Stent, ein.

Allerdings: Bedingt durch die Fehlinterpretation der Symptome kommt es vor, dass Patientinnen anfänglich mit Mitteln gegen Übelkeit, Muskelschmerzen oder Entzündungshemmern behandelt werden. Und dann wird eher abgewartet, während bei Männern schnell Aspirin als Blutverdünner verordnet wird und eher schneller eine Einweisung in die Klinik angeordnet wird als bei Frauen.

Es gibt ja klare Anzeichen, die für einen Herzinfarkt sprechen, über die wir auch gesprochen haben. Gibt es auch unauffälligere Anzeichen?

Schmerzen, die in der Brustgegend auftreten und ausstrahlen oder das Gefühl von einem Stein auf der Brust und Schmerzen, die fünf Minuten oder länger anhalten sind immer Anzeichen, die von einem Arzt angeschaut werden sollten. Und klassisch für den Durchblutungsstörungs-Schmerz – also Ischämie-Schmerz – ist, dass er mit zunehmender Belastung zunimmt und bei Ruhe etwas nachlässt. Allerdings können Schmerzen auch in Ruhe auftreten.

Eine letzte Frage: Was kann ich zur Vorbeugung eines Herzinfarktes tun?

Ich sage es mal salopp – ich habe meinen Patienten immer gesagt, sie sollen sich an die "Vier L-Regel" halten: Laufen – also Sport, Lachen – also fröhlich sein, Liebe – auch Sex wirkt sich positiv auf die Herzgesundheit aus – und Lipidstoffwechselstörung behandeln. Und dann natürlich nicht rauchen, Gewichtsreduktion, ausgewogene Ernährung und sich an dem freuen, was man hat.

Info: Für Fragen zum Interview ist Dr. Mohammed Natour über die E-Mail-Adresse mail@mnatour.de zu erreichen.