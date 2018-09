München. (dpa) Um den Verdacht auf eine sogenannte Dysplasie abzuklären, sind weitere Untersuchungen erforderlich. Patientinnen lassen sich dafür künftig am besten an eine zertifizierte gynäkologische Dysplasie-Sprechstunde überweisen. Nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft sind bislang acht Spezialeinrichtungen zertifiziert worden. Weitere sollen im Anschluss an den an diesem Mittwoch in München beginnenden Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) folgen.

Um Gebärmutterhalskrebs frühzeitig zu erkennen, wird ein Zellabstrich am Gewebe des Gebärmutterhalses genommen, der sogenannte Pap-Test. Zellveränderungen können auf eine Krebsvorstufe hindeuten.

Damit eine Patientin mit Verdacht auf eine Dysplasie optimal betreut wird, muss der behandelnde Arzt unter anderem in der Beurteilung von Krebsvorstufen geschult sein und die nötigen Eingriffe bei frühen Krebsstadien sicher beherrschen. Darauf wies Simone Wesselmann vom Bereich Zertifizierung bei der Krebsgesellschaft zum Auftakt der DGGG-Tagung hin. Außerdem sollte der Mediziner einem fächerübergreifenden Ärzteteam angehören, das die Patientin bei Bedarf weiterbetreuen kann.

Ziel der Zertifizierungen ist es laut Wesselmann, die Qualität der Prävention von Gebärmutterhalskrebs zu verbessern. Die Krebsgesellschaft kooperiert dabei mit der DGGG, der Arbeitsgemeinschaft für Zervixpathologie und Kolposkopie sowie der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie. Im Jahr 2013 seien 32,3 Prozent der Frauen, bei denen erstmals Gebärmutterhalskrebs festgestellt wurde, in einem zertifizierten gynäkologischen Krebszentrum betreut worden.