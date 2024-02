Von Ricarda Dieckmann

Heidelberg. Die Schokolade, auf die man eigentlich verzichten wollte, liegt wieder im Einkaufswagen, aus der halben Stunde Spaziergang am Tag und dem Fitness-Studio einmal die Woche ist auch nichts geworden – dabei wollten wir 2024 doch gesünder leben. Das hatten wir uns zum Jahresanfang fest vorgenommen. Und nun? Alles hinwerfen beim ersten Ruckeln? Davon raten Experten ab. Denn hinter diesem Impuls steckt ein Alles-oder-Nichts-Denken, mit dem wir uns unsere bisherigen Erfolge absprechen, warnt der Psychotherapeut Mykola Fink.

Besser ist es, wenn wir wertschätzen, was wir bereit geschafft haben – und uns einen zweiten Anlauf gönnen. Dazu braucht man gar keinen Anlass – jeder Tag kann ein neuer Anfang sein! Aber gerade jetzt – zum Beginn der Fastenzeit – fällt es vielleicht dem ein oder anderen leichter noch mal neuen Anlauf zu nehmen.

> Aus Fehlern lernen: "Wenn wir Fehler machen, haben wir die Gelegenheit, etwas Neues zu lernen", sagt Mykola Fink, der an der Schön Klinik Bad Bramstedt arbeitet. Dafür müssen wir allerdings ehrlich zu uns sein: Was genau hat mich aus meiner frisch aufgebauten Sportroutine herausgekegelt? Wann esse ich immer Süßigkeiten? Was kann ich künftig besser machen? War das Ziel vielleicht zu ambitioniert?

> So gelingt der Wiedereinstieg: Um wieder einzusteigen, rät die Buchautorin Monique Bogdahn ("Aufschieben war gestern!") zu einem Reset und zu kleinen Schritten. Wenn wir viele Süßigkeiten genascht haben statt uns gesund zu ernähren, heißt das etwa: "Ich fange erst mal wieder an, nur das gesunde Frühstück zu machen. Der Rest ist egal", so Bogdahn.

Oder: Wer seit zwei Wochen nicht beim Sport war, kann mit zehn Minuten Workout einsteigen. Oder ganz schlicht: mit einer einzigen Minute auf dem Heimtrainer. Durch kleine, machbare Ziele erschaffen wir Erfolgserlebnisse, die uns zum Dranbleiben motivieren.

> Ruckeleien sind normal: Monique Bogdahn rät, schon mit einer realistischen Erwartungshaltung an Vorsätze heranzugehen. Eine Falle sei, dass viele Menschen dächten: Ich werde eine andere Person, mein zukünftiges Ich wird viel motivierter sein als mein derzeitiges. Eine Hoffnung, die sich oft nicht bestätigt – leider. Aber dieser Realität sollte man mutig ins Auge sehen und ganz wichtig: sie einkalkulieren.

Wer Veränderung in sein Leben holen will, sollte sich klarmachen: "Es wird nicht perfekt laufen. Es wird Schwierigkeiten geben, die Motivation wird schwanken – das ist normal", so Monique Bogdahn. Wenn wir uns das vor Augen führen, gehen wir gelassener mit Ruckeleien um. Und im besten Fall ist auch schon ein Plan parat, der in solchen Momenten greift.

> Einfach machen: Der Anfang fällt vielleicht noch leicht, oft ist das Dranbleiben die eigentliche Herausforderung. Mykola Fink schlägt folgenden Ansatz vor: "Ich darf das, was ich möchte, erst mal für ein halbes Jahr nicht infrage stellen." Denn: Wer ins Grübeln gerät, sammelt schnell Gründe, sein Vorhaben wieder sausen zu lassen.

Und noch ein letzter Tipp, dessen Wirkung man nicht unterschätzen sollte: Dranbleiben wird einfacher, wenn wir unsere Ziele mit positiven Emotionen verknüpfen. Indem wir uns also vorstellen, wie wir uns fühlen werden, wenn wir es geschafft haben.