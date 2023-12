Ab einer anhaltenden Lärmbelastung von 80 Dezibel kann unser Gehör Schaden nehmen. Das ist ein Wert, den Böller, Raketen und Co. schnell überschreiten.

Doch es gibt Regeln, wie laut es knallen darf. Für Feuerwerksartikel der Kategorie F2 - dazu zählt das klassische Silvester-Kleinfeuerwerk - gilt: Sie dürfen einen Schallpegel von 120 Dezibel in acht Metern Entfernung nicht überschreiten. Zur Einordnung: Eine Blaulichtsirene kommt auf etwa 110 Dezibel.

Doch nicht geprüfte Böller aus dem Ausland sind oft lauter, warnt Eberhard Schmitt, Präsident der Bundesinnung der Hörakustiker. Und selbst wenn man geprüftes Feuerwerk zündet: Nicht immer befindet sich der vorgegebene Sicherheitsabstand zwischen dem großen Knall und einem selbst. Das Gehör kann also mit höheren Schallspitzen konfrontiert sein.

Die Sinneshärchen tragen Schäden davon

Mit unangenehmen Folgen: "Plötzliche laute Geräusche können ein sogenanntes Knalltrauma verursachen", sagt Eberhard Schmidt. Dabei wirkt kurzer, starker Schalldruck auf unser Gehör ein. Genauer gesagt: auf die feinen Sinneshärchen, die den Schall in ein elektrisches Signal umwandeln.

Die Schäden, die dort bei einem Knalltrauma entstehen, können zu verschiedenen Beschwerden führen: zu schlechterem Hören etwa oder zu einem wattigen Gefühl im Ohr - auch über die Silvesternacht hinaus.

"In den meisten Fällen erholen sich die Haarzellen nach einer gewissen Zeit wieder, aber in manchen Fällen kann der Hörschaden auch anhalten", sagt Schmidt. Einen Besuch beim HNO-Arzt oder bei der HNO-Ärztin sollte man dann nicht zu lange aufschieben.

Explosionstrauma schnell abklären lassen

Es gibt aber auch Fälle, die man so schnell wie möglich medizinisch abklären lassen sollte. Und zwar, wenn der Verdacht eines Explosionstraumas besteht. Dabei kommt es zu starken Schäden im Ohr, oft reißt das Trommelfell, auch das Gleichgewichtsorgan kann verletzt sein.

Typische Symptome für ein Explosionstrauma sind neben einer Hörminderung und Ohrgeräuschen auch Gleichgewichtsstörungen wie Schwindel. Auch wenn es aus dem Ohr blutet, ist das ein Warnzeichen.

"Die Erstversorgung im Krankenhaus ist, dass das Trommelfell notfallmäßig geschient wird und eine Therapie mit Cortison beginnt", sagt Luisa Backhaus von Unfallkrankenhaus Berlin. Heilt das Trommelfell dadurch nicht wieder zusammen, braucht es eine Operation. "Trotzdem ist es häufig so, dass Schwerhörigkeit bleibt und ein Hörgerät notwendig wird."

So geht guter Schutz

Wer sein Gehör davor bewahren will, setzt also spätestens um Mitternacht einen Gehörschutz ein. Die typischen Ohrstöpsel aus Schaumstoff können Lärm um rund 20 Dezibel senken, so Eberhard Schmidt - wenn sie denn korrekt sitzen.