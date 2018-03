Von Frauke Gans

Haarpflege ist eine Wissenschaft. Aber zum Glück haben sich andere den Kopf zerbrochen, damit wir es im Alltag leicht haben. Susanne Rösch unterrichtet Körperpflege und Allgemeinbildung an der Julius-Springer-Schule in Heidelberg und weiß, wie man Haare richtig behandelt. Intakte Haarschuppen sind der Schlüssel: "Nur glatt anliegende reflektieren Licht gleichmäßig. Stehen einige ab oder fehlen, ist das Erscheinungsbild stumpf. Und nur Haar, das glänzt, sieht gesund aus."

Hintergrund WOHLFÜHLTIPP Haarkuren zum Selbermachen

Selbstgemachte Haarkuren und Spülungen können problemlos ein- bis zweimal die Woche angewendet werden. Entweder sie werden nach der Wäsche sanft ins Haar einmassiert, gefolgt von maximal fünf Minuten Einwirkzeit. Oder man dreht das Ganze rum und lässt Kur oder Spülung vor dem Waschen bis zu einer halben [+] Lesen Sie mehr WOHLFÜHLTIPP Haarkuren zum Selbermachen

Selbstgemachte Haarkuren und Spülungen können problemlos ein- bis zweimal die Woche angewendet werden. Entweder sie werden nach der Wäsche sanft ins Haar einmassiert, gefolgt von maximal fünf Minuten Einwirkzeit. Oder man dreht das Ganze rum und lässt Kur oder Spülung vor dem Waschen bis zu einer halben Stunde einwirken. Bei trockenem Haar: Eine Avocado-Olivenöl-Kur spendet dem Haar Feuchtigkeit. Dazu eine Avocado mit zwei Esslöffeln Olivenöl und einem Spritzer Zitronensaft glattrühren. Die Kur ab der Höhe der Ohren auf das Haar auftragen. Die Kopfhaut wird ausgespart. Nach dem Einwirken mit lauwarmem Wasser ausspülen und die Haare noch einmal mit Shampoo waschen. Bei fettigem Haar: Bewährt hat sich eine Spülung mit Apfelessig und Zitrone. Dazu einen Teelöffel Apfelessig und den Saft einer Zitrone mit einem Glas Wasser mischen. Die Mixtur über das gewaschene Haar träufeln, einwirken lassen und anschließend gründlich mit handwarmem Wasser ausspülen. (csw)

[-] Weniger anzeigen

Richtig bürsten: Der Mediziner Dr. Georg Michael aus den USA hat ausgetüftelt, wie Haare am besten zu bürsten seien. Dazu beginne man am Haaransatz und ziehe die Bürste bis in die Spitzen. Und das gleich hundert Mal. Das pflege und vermeide Schuppen und fettige Haaransätze. Susanne Rösch rät trotzdem, erst vorsichtig die Spitzen in Angriff zu nehmen. Ansonsten folge sie aber Dr. Michaels System und rät zur gleichen Bürste: "Naturborsten, abgerundet, außen lang und innen kürzer, auf Birkenholz." Nach jedem Bürstenstrich mit der Hand über die Haare fahren, lege sie wieder an und hebt eventuelle elektrostatische Aufladungen auf.

Richtig waschen: "Die Typbestimmung ist wichtig. Pflegeprodukte für dicke Haare, gehören nicht auf einen Kopf mit dünnen." Das heißt, die Unterteilung in Shampoos und Spülungen für kaputte, lockige oder gefärbte Haare sind keine Marketingtricks für verkaufstüchtige Firmen. "In jedem Produkt sind zwar bestimmte gleiche Grundstoffe enthalten. Aber je nach Haartyp, werden Stoffe für die besondere Pflege noch hinzugefügt." Dünne Haare hängen bei falschem Shampoo dann eventuell in schweren langen Strähnen herunter und dicke werden nicht sauber. Wichtig: Die Spülung muss dazu passen. Also nicht beispielsweise mit einem Mittel für geschädigte Haare waschen, aber mit einer Pflege für dünne Haare nachbehandeln.

Richtig pflegen: Nach dem Waschen eincremen, gilt nicht nur für die Haut, sondern auch für Haare. Wasser und Shampoo entziehen Feuchtigkeit. Früher galt deshalb die Regel: Dreißig Bürstenstriche, damit das Fett der Kopfhaut bis in die Spitzen verteilt wird. Mit einer Spülung geht das heute natürlich leichter. Dafür das Mittel ab dem Nacken bis in die Spitzen verteilen und gut ausspülen. Für leicht geschädigte Haare, gibt es Pflegemittel, die fehlende Schuppen überbrücken können. Dazu die Kur einwirken lassen und auch gut ausspülen. Gegen Fön- oder Umweltschäden hilft ein UV- und Hitzeschutz, der auf das Haar gegeben wird.