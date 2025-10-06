Von Sabine Meuter

Nürnberg/Hannover. (dpa-tmn) Ganz gleich, welches Einkommen und welches Vermögen Familien haben - Eltern erhalten für ihren Nachwuchs in Deutschland grundsätzlich Kindergeld. Seit Januar 2025 liegt die Leistung bei 255 Euro pro Monat und Kind. Dabei ist der Anspruch gar nicht ausschließlich auf Eltern limitiert. "Unter bestimmten Voraussetzungen haben auch Großeltern,