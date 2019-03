Fürth (dpa) - Für die Familie ist es ein Riesen-Fest mit lang geplanten Vorbereitungen und oft hohen finanziellen Ausgaben. Meist rückt dann noch die halbe Verwandtschaft an, schließlich gehört sich das so. Doch der junge Mensch, der bei dem Fest im Mittelpunkt stehen soll, findet das eher lästig - und hat auf Konfirmation oder Jugendweihe ohnehin keine Lust. Was sollten Eltern dann tun?

«Der Zuspruch sowohl für Jugendweihe als auch für die Konfirmation geht in der Tat zurück», sagt Isabelle Dulleck von der Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Ob sinkende Geburtenrate oder Loslösung von der Kirche - über die Gründe kann die Pädagogin nur spekulieren. «Aber grundsätzlich ist diese Feier ja dazu gedacht, den Übertritt des Jugendlichen in die Gemeinschaft der Erwachsenen zu feiern.» Der Jugendliche sollte im Mittelpunkt stehen. Lehne er die Feier ab, sollten Eltern auf jeden Fall das Gespräch suchen und den Jugendlichen bitten, seine Gründe zu erklären.

Es gilt herauszufinden, was den Jugendlichen abschreckt. Ist es die Feier mit dem vielen Besuch? Dann sollten Eltern das Angebot machen, die Feier nach den Bedürfnissen des Jugendlichen auszurichten, empfiehlt die Erziehungsexpertin. «Lehnt er oder sie die Tradition insgesamt ab, steht es Eltern natürlich frei, ihre Gefühle oder Traurigkeit dazu zu äußern.» Sie sollten dem jungen Menschen jedoch das Recht auf eine Entscheidung zugestehen.