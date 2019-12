Auch wenn die Babys wachsen, sollten Eltern keine größeren Schnuller kaufen. „Je weniger Platz der Schnuller im Mund beansprucht, desto besser“, erklärt die Kinderärztin Johanna Kant. Wenn der Nuckel klein und flach ist, werde der Schluckvorgang des Kindes nicht gestört. Nuckelt ein Kleinkind zu viele Monate oder gar Jahre an seinem Schnuller, kann dies zu Zahnfehlstellungen führen. Spätestens im zweiten Lebensjahr sollten sich Kinder daher von ihrem Nuckel verabschieden, rät die Kinderärztin. Eltern können ihre Kinder beim Abgewöhnen unterstützen. Dafür sollten sie Schnuller erst gar nicht in der Nähe des Kindes herumliegen lassen. Hilfreich seien für Kleinkinder auch Abschiedsrituale. So könnten Kinder ihre Schnuller neben ein paar Samen einpflanzen und sich dann an der „Schnullerblume“ erfreuen. Oder sie tauschen ihren Nuckel über Nacht gegen Geschenke, die die Schnullerfee vorbeibringt. (tmn/dpa)