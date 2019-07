(dpa). Sonne, Sommer, Familienurlaub! So sehr sich alle Beteiligten einen schönen Urlaub wünschen, so groß ist doch die Herausforderung, Vorbereitungen und Balanceakt zu meistern. Hier ein paar Tipps, wie das gelingen kann.

> Kinder beim Packen helfen lassen: Welche Jacke soll mit in den Urlaub, und welche Dokumente dürfen nicht fehlen? Zwar können Kinder ihren Koffer noch nicht ganz allein packen, die Eltern sollten es aber auch nicht für sie übernehmen. Ab fünf Jahren können die Kleinen schon mithelfen. Zum einen lernen Kinder so, ihre Sachen zu packen - zum anderen sollen sie mitbestimmen dürfen.

Spätestens mit etwa 15 Jahren packen Jugendliche ihren Koffer am besten allein. Eltern sollten aber die wichtigsten Dinge abfragen: Sind genug Unterhosen eingepackt? Zahnbürste dabei? Hilfreich ist auch vorab gemeinsam eine Checkliste anzulegen, auf der man nach und nach alles abhaken kann, was mit muss. Egal wie alt: Dokumente wie den Reisepass behalten am besten die Eltern im Blick.

> Auszeiten tun jedem gut: Im gemeinsamen Urlaub muss die ganze Familie nicht immer den ganzen Tag aufeinanderhocken. Warum nicht mal ein paar Stunden alleine verbringen, während sich der Partner um den Nachwuchs kümmert? Und dann wird getauscht. Denn auch die Kinder profitierten davon. "Sie finden es meistens richtig gut, wenn sie einen Elternteil exklusiv für sich haben", erklärt der Sozialpädagoge Ulric Ritzer Sachs. Auszeiten vom Partner und Kind täten jedem gut. Wer das nicht gleich einen ganzen Tag schafft, könne mit zwei Stunden beginnen.

> Von "Diktatur" zu "Demokratie" wechseln: "Wenn Kinder das Gefühl haben, dass ihre Wünschen zählen und Gewicht haben, sind sie viel kooperativer", erklärt Erziehungscoach Kira Liebmann. Sie rät Eltern, in der problematischen Teenager-Phase ihrer Kinder unbedingt von der "Diktatur zur Demokratie" zu wechseln. "Wer sich dafür entscheidet, als Elternteil all seine Ansichten kompromisslos durchzusetzen, entscheidet sich für maulende, streitende und meist sehr anstrengende Kinder", erklärt Liebmann, die als Pubertäts-Überlebenstrainerin Eltern coacht.

> Weniger Regeln sind mehr: Eltern haben oft eine andere Vorstellung davon, was Urlaub ist. Sie wollen etwas sehen, aktiv sein, wandern. Teenager dagegen wollen chillen, Handy spielen, zocken, nichts tun oder mit anderen Jugendlichen abhängen. Deshalb ist Liebmanns Tipp: "Leben und leben lassen!"

Es sollten nur wenige feste Regeln für den Urlaub vereinbart werden, wie etwa eine gemeinsame feste Mahlzeit. "Am besten aber nicht das Frühstück. Teenager wollen ausschlafen. Lange ausschlafen", warnt Liebmann. Sind Ausflüge geplant, sollten sie gemeinsam organisiert und die Ziele gleichberechtigt ausgesucht werden.

Eltern sind den Jugendlichen oft auch peinlich. "Wenn sie dann eine Liege in 100 Metern Abstand beziehen, lasst sie", empfiehlt die Expertin. Sie wirbt um Verständnis: "Teenager brauchen Zeit zum Nichtstun. Pubertät ist anstrengend, und daher sind Jugendliche auch vom augenscheinlichen Nichtstun erschöpft."