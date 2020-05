tmn. Alte Plastikfiguren – ob nicht mehr geliebte Dekorationen oder ausrangiertes Spielzeug – lassen sich upcyceln. Damit ist gemeint, dass man aus etwas Altem, vielleicht sogar Abfall, nicht nur etwas Neues, sondern sogar etwas Höherwertiges macht. Also Up- statt Recycling. Zwei schöne Ideen dazu hat die DIY Academy in Köln – mit Materialien, die fast jeder zu Hause haben dürfte.

Dekoglas mit originellem Griff

Aus einem leeren Schraubglas von Lebensmitteln lässt sich ein schickes Dekoglas machen. Dafür erst mal die Etikettenreste vom Glas entfernen. Als künftigen Griff am Deckel klebt man zum Beispiel eine kleine Tierfigur, alte Spiel-Figur oder auch nicht mehr gebrauchten Möbelgriff auf. Sie halten gut mit etwas Heißkleber – einfach gut festdrücken und trocknen lassen. Die Möbelknöpfe lassen sich auch ganz einfach über ein Loch im Deckel mit einer Unterlegscheibe und Mutter fixieren.

Je nachdem ob man die Griffe in der gleichen Farbe wie den Deckel haben möchte oder ob sich diese in ihrer Originaloptik absetzen sollen, muss man den Deckel vor oder nach dem Aufkleben lackieren. Das war’s auch schon – fertig ist das Dekoglas.

Haken fürs Bad

Selbstgebaute Haken mit bunten Spielzeugtieren sind ein schöner Hingucker für Kinder. Sie kommen auf Bretter der Maße 10 x 10 Zentimeter.

Dafür mittig ein fünf Millimeter großes Loch vorbohren und auf der Rückseite die Löcher absenken, damit die Schraubenköpfe nicht hervorstehen. Die Bretter werden nun zweimal farbig lackiert und trocknen zwölf Stunden nach jedem Anstrich.

Nun kommt der herzzerreißende Part: Die geliebten Spielfiguren müssen in der Mitte auseinander gesägt werden. Sind sie innen hohl, etwas Gips einfüllen und diesen gut trocknen lassen.

Die Vorderseiten – oder wer will, natürlich auch die Hinterteile – werden auf der Schnittfläche nun mittig angebohrt. Ein drei Millimeter großes Loch ist nötig, und darüber werden die Tiere dann durch die zuvor gebohrten Löcher an das Brett geschraubt. Etwas mehr Halt gibt dabei etwas Kleber, der vorher auf den Gips aufgetragen wird. Und dann heißt es: Bereit zum Aufhängen!