Der Verband Privater Bauherren befürwortet grundsätzlich das Baukindergeld - äußert aber auch Kritik: In vielen Bundesländern werde das Baukindergeld durch die Grunderwerbsteuer weitgehend wieder abgegriffen. In NRW wird beispielsweise auf eine 350 000 Euro teure Immobilie 6,5 Prozent Grunderwerbsteuer fällig. Das sind 22 750 Euro - und damit fast die kompletten 24 000 Euro Baukindergeld, die Familien mit zwei Kindern bekommen können. Aus Sicht des VPB sei es also nötig, die Grunderwerbssteuer bundesweit zu senken.

