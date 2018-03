www.sealife.deSpeyer, November: Während des Laternelaufens unter Wasser, ist nicht nur der Mensch vom bunten "Lichtermeer" beeindruckt, "auch die Fische können Grün, Orange und Gelb gut sehen, da diese Farben auch in tieferem Wasser für sie noch gut zu erkennen sind", erklärt Arndt Hadamek, Senior Aquarist im SEA LIFE Speyer. Ein im wahrsten Sinnes des Wortes "Hai-light" erwartet die Kinder am 10. November: Das SEA LIFE Speyer organisierte einen geführten Laternenumzug unter Wasser und lädt herzlich ein beim leuchtenden Spaziergang vorbei an Haien, Schildkröten und Co. dabei zu sein. Geführt von einem echten Reitersmann geht’s am Sonntag, den 10. November ab 15.30 Uhr vorbei an den 40 Becken mit ihren faszinierenden Meeresbewohnern im SEA LIFE Speyer.

Anmeldungen für die 20 limitierten Plätze werden noch bis zum 08.11.2013 unter 06232 697810 oder speyer@sealife.de entgegengenommen.

Für diejenigen, die noch keine Laterne haben, gibt es unter

www.sealife.deübrigens auch eine tolle Anleitung zum Basteln einer Hai-Laterne.

Im SEA LIFE Speyer kostet der Eintritt 15,50 Euro pro Erwachsenen. Familien erhalten Spartickets ab 25,90€ ab 2 Personen. Besucher, die ihre Tickets online buchen sparen außerdem mindestens 20 Prozent. Die Unterwasserwelt hat täglich ab 10.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sowie Details zu Preisen und Öffnungszeiten gibt es auf www.sealife.de