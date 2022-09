Von Sabine Meuter

Die Haut ist trocken und gerötet - und sie juckt so ungemein. Hinter solchen Beschwerden kann eine Neurodermitis stecken, die sich bei Kindern oft ausgerechnet an den Wangen, am Augenlid oder etwa an den Außenseiten der Arme und Beine zeigt.

In einem späteren Stadium können die entzündeten Stellen Bläschen bilden, die mitunter auch noch nässen. Der extrem starke Juckreiz stört nachts den Schlaf und tagsüber die Konzentration. Und nicht nur das: "Viele Mädchen und Jungen schämen sich wegen ihres Hautbilds und des Juckens und fühlen sich in Kita oder Schule ausgegrenzt", sagt die Kieler Dermatologin Prof. Regina Fölster-Holst. Das kann die Lebensqualität der Kinder und auch ihrer Familien einschränken. Den Alltag erträglich gestalten Meist ist ein Gegensteuern möglich - mit guter Hautpflege und einer liebevollen Begleitung des erkrankten Kindes. Neurodermitis ist eine eher chronische Hauterkrankung. Sie verläuft in Schüben und unterschiedlichen Stadien. "Das heißt, es gibt Phasen, in denen Betroffene nahezu beschwerdefrei sind", erklärt die Münchner Hautärztin Marion Moers-Carpi. Bestimmte Triggerfaktoren, die von Kind zu Kind verschieden sind, können einen neuen Schub auslösen. "Als Triggerfaktoren kommen beispielsweise Wolle, Seifen, Tabakrauch, aber auch etwa Schweiß oder Stress oder ganz allgemein Hitze oder Kälte in Frage", sagt Fölster-Holst. Auch Nahrungsmittel wie Milch oder Erdnüsse können mitunter triggern. Wichtig zu wissen: "Neurodermitis ist keine ansteckende Hauterkrankung, auch nicht in der akuten Phase", so Carpi-Moers. Für die Behandlung gibt es kein einheitliches Schema. Individuelle Therapie Die Hautärztin oder der Hautarzt erstellt einen individuellen Therapieplan für das Kind. Bei regelmäßigen Kontrolluntersuchungen wird überprüft, ob er noch zielführend oder anzupassen ist. "Die haupttherapeutische Maßnahme ist die Cortisoncreme", erklärt Moers-Carpi. Es gibt sie in unterschiedlichen Stärken - von Klasse eins bis Klasse vier. Für Kinder ab zwölf Jahren gibt es laut Fölster-Holst auch Medikamente, die ein Arzt oder eine Ärztin alle 14 Tage spritzen kann. Das A und O bei ...