Was gemütlich ist, kann gerade für die Kleinen aber auch gefährlich werden. Denn in der Vorweihnachtszeit gibt es mehr Gefahrenquellen als im Sommer. Das sagt Andreas Kalbitz, Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft "Mehr Sicherheit für Kinder".

Brandverletzungen passieren gerade mit kleinen Kindern im Haushalt schnell - und oft sind sie gravierend. Pro Jahr müssen etwa 30 000 Kinder unter 15 Jahren wegen Verbrennungen und Verbrühungen behandelt werden, wie Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen. Knapp 7500 von ihnen werden stationär aufgenommen.

"Dabei sind die meisten brandverletzten Kinder unter fünf Jahre - wobei die Null- bis Zweijährigen besonders betroffen sind", sagt Adelheid Gottwald, stellvertretende Vorsitzende von "Paulinchen - Initiative für brandverletzte Kinder".

Wie viele Unfälle davon im Advent passieren, zeigen die Statistiken laut Gottwald zwar nicht. Aber man wisse, dass die Anzahl der Brände in dieser Zeit höher ist. Deswegen sollten Eltern in der Adventszeit besondere Vorsicht walten lassen. Und so geht's:

- Kerzen: Für viele Familien gehören echte Kerzen am Weihnachtsbaum einfach dazu. "Klar versprüht das Charme und auch die Fotos für Instagram & Co. sind schöner", sagt Andreas Kalbitz. "Aber kleine Kinder sind neugierig, sie gehen zum Baum hin, ziehen vielleicht an den Zweigen - und schon kann es brennen." Kalbitz empfiehlt statt echten Kerzen geprüfte LED oder Lichterketten.

Gänzlich verbannen müssen Familien Kerzen aber nicht. "Der Adventskranz auf dem Tisch gehört ja zu Weihnachten", sagt Andreas Kalbitz. Am besten sei es, Kindern altersgerecht zu erklären, worauf sie achten müssen. Wichtig zu wissen: "Erst ab dem Grundschulalter entwickeln Kinder ein Gefahrenbewusstsein."

Deswegen sollten Kerzen nie auf einem Tischläufer stehen. Denn der ist schnell runtergezogen vom Tisch. Besser: eine nicht brennbare Unterlage, auf dem ...