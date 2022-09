Von Christine Cornelius

Das Thema kam immer mal wieder auf, meistens brachte Heiko Ottos Partnerin es auf den Tisch - jetzt, nach der Geburt ihres dritten Kindes, wieder häufiger. Die Rede ist von Sterilisation beim Mann, Vasektomie heißt dieser Eingriff in der Medizin. "Die anderen Verhütungsmethoden haben alle irgendeinen Haken, und bei Frauen ist die Sterilisation ein größerer Eingriff als bei Männern", sagt Otto. "Die Verantwortung für die Verhütung tragen ja oft die Frauen, das ist nicht ganz fair. Meine Partnerin fände es gut, wenn ich es machen lassen würde." Aber der 41-Jährige ist sich unsicher, spricht von einer "Findungsphase".

"Irgendetwas löst das in mir aus", sagt der Berliner. "Gar nicht so sehr verbunden mit der Angst vor dem Eingriff selbst, auch wenn das ein bisschen mit reinspielt. Es hat so etwas Endgültiges." Bei einer Vasektomie werden die Samenleiter durchtrennt, um sicherzustellen, dass ein Mann keine Kinder mehr zeugen kann.

Der Eingriff könne in den ersten zwei bis drei Jahren noch mit sehr guten Erfolgschancen rückgängig gemacht werden, aber danach werde es immer schwieriger, sagt Urologe Marc Armbruster aus Kornwestheim in Baden-Württemberg. "Es ist ein Schritt, der als endgültig zu betrachten ist." Die wenigsten Männer wollten es hinterher wieder rückgängig machen.

Das Thema Vasektomie habe ganz viele verschiedene Ebenen, sagt Timo Storck, Professor für Klinische Psychologie und Psychotherapie. "Bei der Frage "Was macht das mit mir?" kann man sich auf anatomischer oder rationaler Ebene vielleicht gut beruhigen, indem man sich die Fakten ansieht."

Urologe Armbruster erzählt, dass gelegentlich die Frage komme, ob sich die Erektion oder die Lust auf Sex nach dem Eingriff negativ verändere. "Dies kann aber verneint werden", sagt er. "Da bei der OP nur die Samenleiter durchtrennt werden und nicht etwa die für die Erektion zuständigen Nerven." Auch die Hormonproduktion im Hoden bleibe unverändert. Die Vasektomie habe keinen Einfluss auf die Erektion oder Libido. "Falls es zu Störungen kommen sollte, ist dies meistens psychisch bedingt."

Storck von der Psychologischen Hochschule Berlin erläutert, dass es auf emotionaler Ebene schwieriger sein könne als auf anatomischer oder rationaler Ebene - etwa wenn sich jemand frage: "Ist das ein Verzicht auf etwas, von dem ich denke, dass ich es irgendwann einmal bereuen könnte?" Dieser Aspekt treibt auch den Vater Otto um: "Dann wäre es wirklich vorbei mit weiteren Kindern." ...