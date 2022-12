EILMELDUNG 11:43 Uhr

Vatikan: Zustand von Benedikt XVI. in letzten Stunden verschlechtert

Der Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. hat sich in den vergangenen Stunden verschlechtert. Das teilte Matteo Bruni, der Sprecher des Heiligen Stuhls, am Mittwoch mit. Er fügte aber an, die Situation sei "für den Moment unter Kontrolle".