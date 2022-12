Wenn die Enkelin in einem Traumkleid das Jawort gibt. Oder die Familie im edlen Ambiente auf den 60. Geburtstag des Sohnes anstößt. Alte Menschen genießen es, bei großen Momenten wie diesen dabei zu sein.

Gerade wenn die Bindung zu Opa oder Oma eng ist, ist deren Anwesenheit für junge Leute wichtig. Und den älteren Gästen zaubert es ein warmes Gefühl ums Herz, wenn sie merken: "Ich gehöre noch dazu."

Margit Hankewitz, die in Berlin ehrenamtlich ein Stadtteilzentrum für ältere Menschen leitet, weiß aus Erfahrung: "Die Älteren sind in der Regel gerne dabei. Jeder interessiert sich doch für die Familie und will im Grunde, dass es den Jungen gut geht."

Wenn der Trubel zur Last wird

Doch: Je älter Menschen werden, desto eher wird der Trubel von Hochzeiten und Geburtstagsfeiern zur Belastung. "Man mag ihn ein bisschen, aber nicht mehr so lange. Es sind zu viele Eindrücke, eine zu große Geräuschkulisse", beschreibt Hankewitz, die selbst 73 Jahre alt ist. Zwar ist die Freude groß, die Enkelkinder alle zu sehen. Aber wenn alle herumtoben, dann kann es schnell zu viel werden.

Dass der Trubel zur Last wird, kann auch am Gehör liegen. Kaum etwas verstehen und Gesprächen nicht folgen können - diese Sorge haben viele Menschen ab Mitte 80, wie Carolin Favretto berichtet.

"Viele ältere Menschen haben Hörbeschwerden oder tragen ein Hörgerät, das bei zu viel Lärm nicht mehr filtern kann und aufgibt", sagt die Vorstandsvorsitzende der Bundesvereinigung der Senioren-Assistenten Deutschland (BdSAD). Viele von ihnen fühlen sich daher auf kleineren Feiern wohler.

Nach zwei, drei Stunden nach Hause

Was bei der Planung von Festen immer gut ist: Ältere Angehörige nicht mit einer Entscheidung zu überfahren, sondern sie einzubeziehen. Und wenn es ein "Nein" gibt, weil jemand nicht kommen mag oder es körperlich einfach nicht schafft, das auch zu akzeptieren.

Gleichzeitig sollten Angehörige versuchen, zu erspüren: Hat der Großvater oder die Großmutter vielleicht bloß Sorge, zur Last zu fallen? "Dann kann zum Beispiel das Enkelkind beteuern, wie wichtig es ihm ist, dass die Oma oder der Opa an diesem besonderen Tag ...