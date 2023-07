Wenn die Nahrungsaufnahme zur körperlichen und seelischen Belastung wird, liegt meist eine Essstörung in Form einer psychischen Erkrankung vor. Mit anzusehen, wie ein geliebter Mensch sich in Gefahr oder sogar in einen lebensbedrohlichen Zustand begibt, ist schwierig. Darüber zu sprechen, ist es meistens auch.

Aber wie kann man jemanden unterstützen, der von einer Essstörung betroffen ist?

Sorgen mit Bedacht äußern

Besteht der Verdacht auf ein ungesundes oder gar krankhaftes Essverhalten, empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), zunächst mit der betroffenen Person zu sprechen. Versuchen Sie, die von Ihnen beobachteten Verhaltensänderungen möglichst wertfrei zu formulieren. Äußern Sie Ihre Bedenken und Gefühle, aber machen Sie keine Vorwürfe.

Es ist wahrscheinlich, dass die Person die Essstörung und das veränderte Verhalten leugnet, vielleicht aggressiv oder gereizt reagiert oder eine Erklärung für das veränderte Essverhalten hat.

Aber: Lassen Sie sich von diesem Verhalten und den vermeintlichen Erklärungen nicht abweisen. Machen Sie gegenüber der betroffenen Person deutlich, dass Sie davon überzeugt sind, dass er oder sie krank ist und Hilfe braucht.

Menschen, die an einer Essstörung erkrankt sind, können ihr (Ess-)Verhalten nicht einfach ändern. Eine Behandlung kann helfen, wieder ein gesundes Essverhalten zu erlernen und dauerhaft zu behalten. Die Suche nach einem geeigneten Therapeuten ist oft anstrengend. Hier können Sie Unterstützung anbieten und sich gemeinsam über die Art der Therapie, den Aufbau und die Ziele zu informieren.

Sich selbst mit der Krankheit auseinanderzusetzen kann helfen, das Verhalten des Betroffenen besser zu verstehen. Ausführliche Informationen bieten Websites wie die des BZgA oder zahlreiche Beratungsstellen.