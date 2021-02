(dpa). Gerade im Winter punkten Hülsenfrüchte, die man lange lagern kann. Dazu gehören Erbsen, Linsen oder Kichererbsen, die bei uns vor allem getrocknet angeboten werden. Sie halten sich ein Jahr oder länger – laut der Initiative "Zu gut für die Tonne" meist noch über das Mindesthaltbarkeitsdatum heraus. Gelagert werden sie am besten kühl, trocken, lichtgeschützt und luftdicht verschlossen.

Sind die Hülsenfrüchte geschält, halten sie sich etwa sechs Monate lang. Achtung bei dunklen Flecken: Diese deuten auf Schimmel hin. In dem Fall sollten die Hülsenfrüchte nicht mehr gegessen werden. In der Konserve haben Hülsenfrüchte zwar durch das zweimalige Erhitzen in der Herstellung weniger Nährstoffe, dafür sind sie drei bis fünf Jahre haltbar.

Wer gekochte Hülsenfrüchte vom Essen übrig hat, kann daraus einen leckeren Aufstrich zaubern. Zum Beispiel: 100 Gramm gekochte Linsen werden mit je zwei Esslöffeln Öl und Zitronensaft gemischt. Würzen mit Curry, Kurkuma, Kreuzkümmel, Koriander und Chili, anschließend fein pürieren. Mit Salz würzen und noch einmal durchmixen – fertig!

Linsenragout mit Nudeln

Zutaten für 4 Portionen:

600 g Vollkorn-Penne

250 g Beluga-Linsen

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

400 g stückige Tomaten

650 ml Gemüsebrühe

3 TL Harissa

2 TL Honig

1 EL Öl

Salz

Zunächst Zwiebel und Knoblauch schälen. Zwiebel fein und Knoblauch sehr fein würfeln. Öl in einem Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch andünsten. Dann die Linsen dazugeben, gut verrühren und anschließend mit Gemüsebrühe und Tomaten ablöschen. Mit Harissa und Honig würzen. Bei geschlossenem Deckel etwa 40 Minuten garen lassen, gegebenenfalls zwischendurch etwas Flüssigkeit nachfüllen.

Nudeln in reichlich Salzwasser bissfest garen. Das Linsenragout mit Salz abschmecken und gegebenenfalls noch mal etwas Harissa und Honig nachlegen. Nudeln mit Ragout servieren. Dazu passen ein Klecks Naturjoghurt oder Joghurt mit Minze.