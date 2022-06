München (dpa/tmn) - Ist Dinkelmehl tatsächlich gesünder als Weizenmehl? Die eine Antwort gibt es hier nicht. Verglichen mit Weizen gilt Dinkel als bekömmlicheres Urgetreide und ist naturbelassener, da es bislang weniger stark durch Züchtung verändert wurde, erklärt die Verbraucherzentrale Bayern.

Dabei sind beide Getreidearten allerdings eng verwandt und sogar ähnlich im Nährstoffgehalt. Egal, ob man sich für Dinkel oder Weizen entscheidet: Um möglichst viele Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe aufzunehmen, sollte man in beiden Fällen zu Vollkornprodukten greifen. Das rät Ernährungsexpertin Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale.

Beide Getreidearten verdanken ihre guten Backeigenschaften dem Klebereiweiß Gluten. In Dinkel ist allerdings mehr davon enthalten als in Weizen. Das könne bei veganer Ernährung ein nützlicher Baustein sein, um den täglichen Eiweißbedarf zu decken, so Danitschek. Für Zöliakiepatienten und Menschen, die kein Gluten vertragen, ist Dinkel jedoch aus diesem Grund genauso ungeeignet wie Weizen.