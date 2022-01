(dpa).Reste gemahlener Nüsse können schnell verderben und sollten daher zügig verwendet werden. Das liegt am hohen Fettgehalt der Nüsse, der sie schnell ranzig werden lässt, wie die Verbraucherzentrale Bayern erklärt. Sie können zudem schneller schimmeln. Das sei gerade bei gemahlenen Nüssen mit bloßem Auge nur schwer erkennbar, so die Verbraucherschützer. Am besten lagert man gemahlene, gehobelte oder gehackte Nüsse im Kühlschrank. Dort halten sie sich maximal vier Wochen. Sie können auch eingefroren werden. Im Gefrierschrank sind sie bis zu einem Jahr haltbar. Wichtig sei, dass sie in gut verschließbaren Gefäßen aufbewahrt werden, denn Nüsse nehmen schnell Gerüche aus der Umgebung auf. Sobald gemahlene Nüsse muffig riechen, sollten sie entsorgt werden. (tmn/ Foto: dpa)