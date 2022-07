Die Nudeln nach dem Abgießen kurz abkühlen lassen, dann in eine Schüssel geben. Zwiebeln, Knoblauch, Oliven, Tomaten sowie Mozzarella dazugeben und das Ganze mit der vorbereiteten Salatsoße vermischen. Erst kurz vor dem Servieren den Babyspinat – alternativ Pflücksalat, Rucola oder was sonst zur Hand ist – unterheben. Den Salat noch rund 20 Minuten durchziehen lassen und dann genießen.

(csw) Sommerzeit ist Nudelsalatzeit – ob als Beilage zum Grillen oder eigenständiges Gericht. Aber längst muss es nicht immer der Klassiker mit üppigem Mayonnaise-Dressing sein – es geht auch leichter. Und: Nudelsalat kann sogar einen Hauch von Urlaub auf den Tisch zaubern. Hier drei Rezeptideen zum Ausprobieren.

Mediterraner Nudelsalat

Zutaten für 2 Portionen:

250 g Spiralnudeln (Fussili)

1 rote Zwiebel

1 Knoblauchzehe

200 g Kirschtomaten

ein paar Blätter Baby-Spinat

etwa 10 Mozzarella-Kügelchen

ein paar Oliven

125 ml Tomatensaft

weißer Balsamico-Essig

Olivenöl

Salz und Pfeffer

Die Nudeln entsprechend der Packungsanweisung bissfest garen. In der Zwischenzeit Zwiebel in halbe Ringe schneiden, Knoblauch sehr fein würfeln und die Tomaten halbieren. Tomatensaft, Salz, Pfeffer, Essig und Öl zu einem Dressing verrühren.

Die Nudeln nach dem Abgießen kurz abkühlen lassen, dann in eine Schüssel geben. Zwiebeln, Knoblauch, Oliven, Tomaten sowie Mozzarella dazugeben und das Ganze mit der vorbereiteten Salatsoße vermischen. Erst kurz vor dem Servieren den Babyspinat – alternativ Pflücksalat, Rucola oder was sonst zur Hand ist – unterheben. Den Salat noch rund 20 Minuten durchziehen lassen und dann genießen.

Schnell gemacht und unnachahmlich lecker: Nudelsalat mit Rucola-Pesto. Foto: Getty

Nudelsalat mit Rucola-Pesto

Zutaten für 2 Portionen:

200 g Penne-Nudeln

250 g Dicke Bohnen/ Saubohnen

1 Zwiebel

1½ EL geschälte Mandeln

40 g Parmesan (gerieben)

1 Bund Rucola

1 Knoblauchzehe

½ Chili

2 TL Abrieb einer Bio-Zitrone

2 EL Zitronensaft

Olivenöl

Salz und Pfeffer

Los gehts wieder mit dem Kochen der Nudeln. Die Bohnen etwa 8 bis 10 Minuten in Salzwasser garen – TK-Bohnen entsprechend der Packungsanweisung zubereiten, dann abgießen, kalt abspülen und abtropfen lassen. Wenn die Nudeln abgegossen werden etwa 50 ml Nudelwasser auffangen. Die Mandeln ohne Fett in einer Pfanne leicht anrösten.

Zwei Drittel des Rucola grob schneiden, Knoblauch halbieren und zusammen mit den Mandeln, Parmesan, Chili, Zitronensaft und Zitronenabrieb in einen hohen Becher geben. Kräftig salzen und pfeffern. Öl sowie das noch warme Nudelwasser hinzufügen und das Ganze mit dem Mixstab pürieren. Zum Schluss nur noch Nudeln und Bohnen sowie den restlichen Rucola in eine Schüssel geben, Pesto hinzufügen und alles gut miteinander vermischen.

Thai-Nudelsalat

Zutaten für 2 Portionen:

80 g Glasnudeln (etwa 5 mm breit)

200 g gewürztes Mett

150 g Karotten

1 Stück Ingwer

120 g Gurke

2 Frühlingszwiebeln

2 Erdnüsse (gehackt)

Koriander

2 EL Sweet-Chili-Soße

2 EL Sojasoße

4 EL Limettensaft

2 EL Öl

Nudeln entsprechend Anweisung kochen. Karotten und Gurken grob raspeln, Ingwer fein reiben. Frühlingszwiebel in Ringe schneiden, Koriander grob hacken. Chilisoße, Sojasoße, Limettensaft, Öl und Ingwer miteinander verrühren. Die abgegossenen, abgespülten und abgetropften Nudeln mit einer Schere in mundgerechte Stücke schneiden. Mit Gurken, Frühlingszwiebeln, Gurken und Karotten in eine Schüssel geben. Mett farblos anbraten und zusammen mit dem Koriander hinzufügen. Wenn das Ganze mit der Soße vermischt ist noch etwa zehn Minuten ziehen lassen und mit Erdnüssen bestreut servieren.