Fruchtige Erdbeercupcakes mit Stracciatella-Frosting

Zutaten für zwölf Erdbeercupcakes:

Für den Teig:

130 g weiche Butter

100 g Zucker

1 Pck. Bourbonvanillezucker

2 Eier

150 g Mehl Type 405

2 TL Backpulver

7 EL Milch

12 Erdbeeren

Frosting:

250 g Mascarpone

150 ml Sahne

2 EL Puderzucker

1 Pck. Bourbonvanillezucker

70 g Schokoraspeln Zartbitter

6 Erdbeeren

Zubehör:

12 Papierförmchen

1 Muffinblech

Den Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Die Papierförmchen in ein Muffinblech stellen. Die weiche Butter mit Zucker und Bourbonvanillezucker in eine Rührschüssel geben und schaumig aufschlagen. Die Eier dazugeben und unterrühren. Mehl und Backpulver mischen und in die Rührschüssel geben. Die Milch dazugeben und alles zu einem glatten Teig verarbeiten.

In jedes Muffinförmchen eine ganze geputzte Erdbeere setzen und den Teig auf die zwölf Förmchen verteilen. Im vorgeheizten Ofen rund 20 Minuten backen. Die Cupcakes aus dem Ofen holen und vollständig auskühlen lassen.

Für das Frosting die Sahne steif schlagen und zur Seite stellen. Mascarpone, Puderzucker und Bourbonvanillezucker mit einem Schneebesen glatt rühren. Sahne und 50 g der Schokoraspeln vorsichtig unterheben und mindestens eine Stunde kühl stellen. Das Frosting auf die zwölf Cupcakes verteilen – zum Beispiel mit einem Eisportionierer. Mit den restlichen Schokoraspeln bestreuen und je mit einer halben Erdbeere garnieren.