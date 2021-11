Von Constanze Werry

Ein Viertel Lauch ist übrig geblieben und eine halbe Karotte – was soll man damit nur anfangen? Und so eine Schale voll Obst sieht hübsch aus – aber leider verderben die Früchte vor der Zeit. Hier einige Tipps und Kniffe, wie wir unsere Lebensmittel-Ressourcen besser nutzen können.

Hintergrund tmn. Um überschüssiges oder überreifes Obst einfach und schnell weiterzuverarbeiten, ist Crumble ideal. Was auf Deutsch einfach nur "Streusel" heißt, ist in der englischen Küche eine beliebte Zwischenmahlzeit oder ein Nachtisch. Dafür wird Obst locker mit Streuseln aus Mehl, Butter und Zucker bedeckt und im Ofen gebacken – ein Kuchen ohne Boden sozusagen. Die Resteexperten von "Zu gut [+] Lesen Sie mehr tmn. Um überschüssiges oder überreifes Obst einfach und schnell weiterzuverarbeiten, ist Crumble ideal. Was auf Deutsch einfach nur "Streusel" heißt, ist in der englischen Küche eine beliebte Zwischenmahlzeit oder ein Nachtisch. Dafür wird Obst locker mit Streuseln aus Mehl, Butter und Zucker bedeckt und im Ofen gebacken – ein Kuchen ohne Boden sozusagen. Die Resteexperten von "Zu gut für die Tonne" geben Anregungen: > Für ein Apple-Crumble werden Äpfel gewaschen, geschält und in Spalten oder Würfel geschnitten. Darüber Zitronensaft träufeln. Die Apfelstückchen kommen dann in eine Auflaufform. Für die Streusel 75 g Mehl, 60 g Zucker mit 50 g kühler, aber weicher Butter vermengen, zügig mit den Händen zu Bröseln verkneten und gleichmäßig auf den Früchten verteilen. In der veganen Variante die Butter durch eine pflanzliche Margarine ersetzen. Anschließend im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad circa 20 bis 25 Minuten backen, bis die Streusel eine schöne goldgelbe Farbe angenommen haben. > Crumble-Variationen: Die Streusel lassen sich mit Haferflocken, gehobelten Mandeln oder Walnüssen noch knuspriger machen. Auch Rosinen, Honig und Gewürze wie Zimt, Muskatnuss, Ingwer oder Vanille eignen sich zum Verfeinern. Es muss auch kein Apfel sein. Für einen Obst-Crumble bieten sich gerade Früchte an, die bereits Druckstellen aufweisen und schon etwas länger liegen, etwa auch Birnen, Pflaumen oder Quitten.

[-] Weniger anzeigen

> Von Anfang an länger haltbar: Wer Käse am Stück statt schon geschnitten kauft, hat länger etwas davon. Und bei Brot gilt: Je höher der Anteil an Weizen, desto schneller ist es altbacken. Brot mit einem hohen Roggen-, Vollkorn- oder Schrotanteil bleibt laut Johanna Prinz, die für die Verbraucherzentrale einen Ratgeber zu Nachhaltigkeit geschrieben hat, länger frisch.

Eine Obstschale schlägt auf den ersten Blick zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie ist vermeintlich praktische Vorratshaltung und noch dazu ein optischer Blickfang. Allerdings sollte man darauf achten, welche Früchte man kombiniert. Denn einige dünsten das Reifegas Ethylen aus. Dazu gehören Äpfel, Birnen, Nektarinen, Papayas und Pfirsiche. Liegen sie in der Schale neben bereits reifen Früchten wie Bananen oder Kiwis, verfaulen diese schneller. Übrigens: Auch Tomaten geben Ethylen ab.

> Reste einfrieren: Je frischer Produkte sind, wenn sie eingefroren werden, desto länger halten sie sich. Die Initiative "Zu gut für die Tonne" empfiehlt, Lebensmittel am besten gleich portionsweise einzufrieren. Das spare beim Auftauen Energie und es bleiben keine Reste. Aufgetautes kann in der Regel übrigens beruhigt wieder eingefroren werden – mal abgesehen von Fleisch.

Aufgetaut wird am besten schonend im Kühlschrank. Eine Ausnahme sind Brot, Brötchen und Kuchen oder auch Kuchenböden. Sie lässt man am besten bei Zimmertemperatur auftauen. Anschließend lassen sie sich nach Bedarf toasten oder aufbacken.

> Aus Resten Gemüsebrühe zubereiten: Reste von Lauch, Sellerie, Karotten und weiterem Wurzelgemüse sowie Zwiebeln, Knoblauch, Champignons und Kräutern eignen sich bestens, um damit eine Gemüsebrühe anzusetzen. Das gilt übrigens auch für harte Endstücke, Schalen und Stile. Sie sind laut der Initiative "Zu gut für die Tonne" oft sehr aromatisch und geben der Brühe zusätzlichen Geschmack. Die Reste werden am besten über ein paar Tage gesammelt und eventuell zur Überbrückung eingefroren – Gemüse vorher blanchieren.

Für die Brühe die Reste klein schneiden und mit Kräutern wie Rosmarin oder Thymian vermischen. Dann das Ganze mit einem Mixer zu einer Paste verarbeiten. Für den Geschmack und zur Konservierung rechnet man auf 100 Gramm Gemüse 10 Gramm Salz, die unter die Paste gerührt werden. Auch ein Schuss Öl ist nicht verkehrt.

Die Paste dann nur noch in ausgekochte Gläser füllen. Im Kühlschrank ist sie so bis zu einem Jahr haltbar.

> Richtige Lagerung:Oftmals neigen wir dazu, Lebensmittel kurzerhand einfach in den Kühlschrank zu packen, um sie dort zu lagern. Doch längst nicht alles, was dort landet, hält sich in der Kälte auch am besten. In den Kühlschrank gehören dem Bundeszentrum für Ernährung zufolge Aprikosen, Beeren, Kirschen und Trauben. Außerdem Artischocken, Blumenkohl, Brokkoli, Chicorée, Endivie, Erbsen, Kräuter – bis auf Basilikum, Grüne Bohnen, Lauchzwiebeln, Kohl, Lauch, Karotten, Pilze, Radieschen, Rettich, Rote Bete, Salat, Sellerie, Spargel, Spinat und Mais.

Ananas, Apfel, Banane, Grapefruit, Mandarine, Mango, Orangen, Papaya, Melonen, Zitrusfrüchte, Aubergine, Basilikum, Gurke, Ingwer, Kartoffel, Knoblauch, Lagerzwiebel, Paprika, Tomaten, und Zucchini sind dagegen bei Zimmertemperatur besser aufgehoben.

> Auf die Sinne vertrauen: Man kann es schon kaum mehr hören, aber das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum. Lebensmittel sind oft deutlich über das Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus genießbar – von Tagen bis sogar Wochen. Die Empfehlung der Verbraucherschützer: Das Produkt öffnen, es sich genau anschauen, ob Verfärbungen oder auch Schimmel zu sehen sind und der Nase vertrauen.