Appenzeller Käsesuppe

Zutaten für 2 Portionen:

4 Scheiben Toastbrot

3 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

100 g Südtiroler-Speck

2 EL Butter

1 Schalotte

150 ml Weißwein (trocken)

500 ml Gemüsefond

100 g Sahne

100 ml Wasser

150 g Appenzeller-Käse

Salz und Pfeffer

Vom Toastbrot die Rinde wegschneiden und das Brot in fingerdicke Streifen schneiden. Diese mit Olivenöl einpinseln und in einer Pfanne ohne zusätzlichem Öl von beiden Seiten knusprig anbraten. Knoblauch schälen und die Toastbrot-Streifen damit dünn einreiben. Speck klein schneiden und in einer Pfanne mit 1 EL Butter knusprig anbraten.

Schalotte schälen, fein würfeln und in der restlichen Butter glasig dünsten. Mit 150 ml Weißwein ablöschen und diesen komplett reduzieren lassen. Mit Gemüsefond, Sahne und Wasser aufgießen und etwa fünf Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen.

Rinde vom Appenzeller-Käse abschneiden und den Käse in kleine Würfel schneiden. Die Käsewürfel in die Suppe geben und noch mal etwa fünf Minuten bei kleiner Hitze ziehen lassen. Die Suppe mit einem Pürierstab oder im Mixer aufschäumen und nach Geschmack mit wenig Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen.

Zum Servieren die Toastbrot-Streifen auf ein Brettchen legen und den gebratenen Speck in kleine Schälchen füllen und zur Suppe reichen.