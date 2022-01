Im Winter frisches Gemüse aus heimischem Anbau auf dem Teller – das geht leichter als gedacht, wenn man zu Winterwirsing greift. Er ist laut dem Bundeszentrum für Ernährung noch bis Ende Februar frisch zu haben. Wer bei Wirsing nur an Wirsingrouladen denkt, sollte den krausen Kohl ruhig mal als Beilage zu Fisch probieren und auch in Eintöpfen macht er eine gute Figur – sogar im wörtlichen Sinne, denn Wirsing hat wenige Kalorien. Kombiniert mit Ingwer, Knoblauch, Chili, gemahlenem Koriander und Sojasoße bekommt Wirsing einen asiatischen Dreh. Wer das Gemüse nach dem Einkauf nicht direkt zubereiten möchte, kann es im Gemüsefach des Kühlschranks oder an einem kühlen Ort einige Tage aufbewahren. (csw/ Foto: Getty)

Rezept

Wirsing aus dem Wok

Zutaten für 4 Portionen:

600 g Wirsing

1 rote Paprika

500 g braune Champignons

400 g breite Reisnudeln

Stück frischer Ingwer

1 Knoblauchzehe

1 rote Chili

5 EL Limettensaft

5 EL Sojasoße

Öl

Zunächst Reisnudeln entsprechend der Packungsanweisung kochen, abgießen, kalt abspülen und abtropfen lassen. Wirsing vierteln, den Strunk entfernen, Wirsing und Paprika in Streifen schneiden. Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Ingwer und Knoblauch sehr fein würfeln oder reiben. Chili der Länge nach halbieren und in feine Streifen schneiden. Knoblauch, Ingwer und Chili mit Sojasoße und Limettensaft verrühren.

Etwas Öl in eine Pfanne geben, Pilze scharf anbraten und herausnehmen. Etwas Öl nachgießen und den Wirsing zusammen mit der Paprika einige Minuten garen. Pilze sowie Nudeln hinzufügen und mit der vorbereiteten Soße würzen.